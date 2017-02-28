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В России запретили порошковый алкоголь

Сегодня 14:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cncseriali.ru

Госдума в первом чтении приняла закон, который запрещает продажу порошкового алкоголя.

Производителям и продавцам такой продукции грозит административный штраф и конфискация алкоголя. Гражданам придётся заплатить от 5000 до 20 000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 50 000 рублей. Для юрлиц штраф самый большой — от 200 000 до 500 000 рублей, пишет Retail.

Порошковый алкоголь потенциально опасен для здоровья. Сейчас контроль за его оборотом в России затруднён. Эксперты опасаются, что из-за такого спиртного стране грозит дополнительная алкоголизация.

Как уже сообщал ВашГород.ру, горячительные напитки из порошка грозят отравлениями и повреждениями внутренних органов.

Напомним, россиянам пообещали подорожание спиртного к Новому году.

Комментарии 4
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Андрей
1 0
Значит к Новому году всю продукцию изымут и дорожать нечему будет
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Акрихин
18 0
Я сам гоню самагон..и знаю что я пью, и что от этого мне ни чего не будет
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\\\
4 0
Порошковое пиво конечно не попадает под запрет!!!!!!!!!!!!
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\\\
0 0
Значит к Новому году всю продукцию изымут и дорожать нечему будет
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
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