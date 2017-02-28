Госдума в первом чтении приняла закон, который запрещает продажу порошкового алкоголя.
Производителям и продавцам такой продукции грозит административный штраф и конфискация алкоголя. Гражданам придётся заплатить от 5000 до 20 000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 50 000 рублей. Для юрлиц штраф самый большой — от 200 000 до 500 000 рублей, пишет Retail.
Порошковый алкоголь потенциально опасен для здоровья. Сейчас контроль за его оборотом в России затруднён. Эксперты опасаются, что из-за такого спиртного стране грозит дополнительная алкоголизация.
Как уже сообщал ВашГород.ру, горячительные напитки из порошка грозят отравлениями и повреждениями внутренних органов.
Напомним, россиянам пообещали подорожание спиртного к Новому году.
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