Новокузнечане в субботу отпраздновали день рождения клуба «КиноЛаборатория».

С 18:00 в кафе «Прана» желающие собрались на просмотр аргентино-испанского фильма «Дикие истории». В перерыве киноманов ждал торт и выступление рок-группы «Отец Геннадий». Как на своей страничке в соцсети сообщила руководитель клуба Катерина Силантьева, всего пришли 25 человек.

«Всё прошло лучше, чем ожидалось. Зритель пришёл. Кино показали, послушали атмосферную музыку под вкусный торт. Звучали слова благодарности. Мы пообещали продолжать показывать интересное кино со всего мира и пригласили всех на следующий показ в Краеведческом музее в 19:00 16 ноября», — рассказала ВашГород.ру Катерина Силантьева.

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