За ночь в Кемерове выпало четыре миллиметра осадков — дорожники вышли на уборку городских улиц.

Чтобы предотвратить появление наката на дорогах, спецмашины в начале снегопада посыпают проезжую часть песчано-соляной смесью, сообщили городские власти.

После обработки снега необходимо выждать два-три часа, чтобы реагенты сработали — разрыхлили снег и не дали ему прилипнуть к дороге. После этого осадки убирают с проезжей части. Если снег не прекращает идти, то процедуры повторяют до тех пор, пока его не будет.

Утром горожане начали жаловаться в соцсетях на то, что дорожники не чистят проезжую часть. В администрации ответили, что ночью дороги посыпали 42 спецмашины, утром они освободили улицы, чтобы не затруднять движение в час пик. Сейчас город чистят 105 машин, снег вывозят на отвалы, работы планируют завершить до вечера.

Напомним, утром кемеровчане застряли в девятибалльных пробках из-за выпавшего за ночь снега, писал ВашГород.ру.