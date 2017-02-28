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Юрий Мовшин дал показания в суде по делу о резонансном ДТП

Сегодня 14:35
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Nk-tv.com

9 ноября завершилось последнее слушание.

Несколько дней назад, 8 и 9 ноября, в Абаканском городском суде прошли два заседания по громкому делу с участием Юрия Мовшина.

Напомним, что предыдущие слушания провели в конце октября. На одном из них показания дал свидетель пострадавшей стороны, заявивший, что Мовшин перед аварией нарушил ПДД.

Как рассказал ВашГород.ру Денис Лосев — супруг одной из погибших в ДТП девушек, на последнем заседании допросили Юрия Мовшина.

Он не признал свою вину. Также бывший глава ГИБДД Кузбасса пояснил, что ехал согласно ПДД, не нарушая.

Денис рассказал, что это было последнее слушание по делу. Судья объявила перерыв и предоставила сторонам время на подготовку к прениям, которые пройдут 21, 22 декабря.

Напомним, что 23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово-Яшкино» произошло ДТП, которое унесло жизни четырёх человек.

Комментарии 3
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Ххх
7 0
Соскочет, как пить дать соскочет!
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Андрей
17 0
Был бы на месте Мовшина обычный крестьянин давно бы уже посадили,а тут мутят крутят
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Армянский коммунист
4 0
И где у этой скотины офицерская честь?
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