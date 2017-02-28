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Полиция больше месяца ищет пропавшего кузбассовца

Сегодня 14:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
b-56.ru

Полицейские Кемеровского района ищут пропавшего Алексея Боргарта.

36-летний мужчина ушёл вечером 22 сентября из дома в посёлке Пригородный, сообщили кузбасские полицейские. До сих пор неизвестно, где он находится.

Всех, кому что-то известно о местоположении пропавшего, просят позвонить по номеру 8 (3842) 28-83-66, 28−43−69 или 02.

Комментарии 1
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Андрей
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Странно что нет телефона родственников и особых примет
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