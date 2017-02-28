Полиция больше месяца ищет пропавшего кузбассовца
Сегодня 14:45
Полицейские Кемеровского района ищут пропавшего Алексея Боргарта.
36-летний мужчина ушёл вечером 22 сентября из дома в посёлке Пригородный, сообщили кузбасские полицейские. До сих пор неизвестно, где он находится.
Всех, кому что-то известно о местоположении пропавшего, просят позвонить по номеру
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.