Одинокие женщины более довольны своим статусом, показывает исследование аналитиков Mintel.

61% представительниц прекрасного пола, кто не состоит в отношениях, личная жизнь устраивает. 75% всех опрошенных вообще заявили, что не искали партнёров в последний год. Особенно ярко любовь к одиночеству проявляется у женщин старше 45 лет, говорят аналитики.

А вот мужчин одиночество устраивает меньше — только 49% холостяков оказались довольны своим статусом.

Причина в том, что женщины в отношениях склонны тратить больше сил, пишет «Российская газета». Это и физические усилия (работа по дому), и моральные — представительницы прекрасного пола больше стараются сохранить отношения, добавляет издание. Мужчины же, наоборот, обычно полагаются на своих жён.

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