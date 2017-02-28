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Стало известно, почему женщины отказываются от отношений

Сегодня 15:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
soulpost.ru

Одинокие женщины более довольны своим статусом, показывает исследование аналитиков Mintel.

61% представительниц прекрасного пола, кто не состоит в отношениях, личная жизнь устраивает. 75% всех опрошенных вообще заявили, что не искали партнёров в последний год. Особенно ярко любовь к одиночеству проявляется у женщин старше 45 лет, говорят аналитики.

А вот мужчин одиночество устраивает меньше — только 49% холостяков оказались довольны своим статусом.

Причина в том, что женщины в отношениях склонны тратить больше сил, пишет «Российская газета». Это и физические усилия (работа по дому), и моральные — представительницы прекрасного пола больше стараются сохранить отношения, добавляет издание. Мужчины же, наоборот, обычно полагаются на своих жён.

Как уже сообщал ВашГород.ру, ранее учёные заявили, что дружба поможет остановить старение мозга.

Комментарии 3
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я
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Очень хорошо одной, что хочу, то и делаю и не перед кем не отчитываюсь и никто нервы не портит и никто не изменяет и ещё многое"никто".
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Фёкла
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последнее предложение в статье, говорит чем? Как уже сообщал ВашГород.ру, ранее учёные заявили, что дружба поможет остановить старение мозга.
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Алекс
0 0
Очень хорошо одной, что хочу, то и делаю и не перед кем не отчитываюсь и никто нервы не портит и никто не изменяет и ещё многое"никто".
Не перед кем не отчитываюсь, ага а че пишешь тогда =) Не обманывай себя)
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