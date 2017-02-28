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Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сегодня 15:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
30.rodina.news

Кузбассовцам обещают снег и морозы.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра пояснили, что на этой неделе погода будет неустойчивой, а также способствующей установлению инверсии — разности температур на возвышенности и в низине. То есть температура может существенно отличаться не только в разных городах, но и в разных районах города.

Завтра, 14 ноября, в области продолжится снегопад. Однако температура обещает быть достаточно тёплой: днём -3,-8°С, а в ночь уже существенно понизится до -16,-21°С.

В среду уже не будет снегопада, температура останется на уровне -12,-17°С. Однако уже ночью вновь начнёт падать и опустится до -20,-25°С.

В четверг и пятницу осадков также не предвидится. Днём достаточно тепло -6,-11°С, ночью -20,-25°С, местами до -10,-15°С.

В выходные снегопад возобновится, также ожидается и порывистый ветер. В субботу днём -5,-10°С, ночью до -12,-17°С местами до -22°С.

В воскресенье появится порывистый ветер до 18 м/с, снег, метели. Днём температура -12,-17°С, ночью -20,-25°С.

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