«Началось всё неожиданно. Усталость, жажда, резкое похудение, а потом сахар в крови 28 и сразу под капельницы, инсулин», — рассказывает о своём заболевании диабетом Алёна Кушнер.

Новокузнечанке 26 лет, и из них 11 лет она живёт с диабетом 1-го типа.

«Я заболела в 15 лет, и это когда только думаешь, что всё ещё впереди. Это было немного странно, не тяжело, а странно… Вот почти всю жизнь ты ел и ни о чём не заморачивался, а тут - бах, на тебе… Углеводы, хлебные единицы, дозы инсулина и высшая математика», — рассказывает ВашГород.ру Алёна.

Диабет сам по себе отдельная наука и требует специфического образа жизни, уверена новокузнечанка. Например, людям с 1-м типом заболевания, как у нашей героини, на каждый приём пищи нужно колоть инсулин. Без этого никак — пища просто не усвоится. Людям со вторым типом диабета по этой же причине приходится пить таблетки.

«При диабете на таблетках нужно контролировать диету, есть меньше сладкого, мучного, как можно больше сложных углеводов. На уколах инсулина тоже не ешь торты каждый день, но рацион поразнообразней. Главное, правильно рассчитать, сколько и чего тебе можно. Фрукты, например, можно и нужно. А вот сладкое при 1-м типе диабета нежелательно. Но иногда бывают ситуации, когда просчитался с дозой инсулина и надо поднять сахар — тогда ты готов и сладкий кофе, и чай выпить. Гипогликемия — самое неприятное что есть в этом заболевании», — продолжает Алёна.

У диабетиков слабый иммунитет, и они нередко болеют чем-то ещё, добавляет новокузнечанка. Осенью-зимой наша героиня не расстаётся с насморком, но это полбеды — недуг даёт осложнения на почки и глаза. А даже простая ранка может заживать почти месяц.

«Мешает ли диабет воплощать мечты? Возможно, но тем интересней. Мне он не помешал выбрать любимую профессию — я парикмахер в „Брадобрее“. Да, бывает тяжело, когда надо работать, а сахар нестабилен. Но люди всегда понимают, когда я прошу у них перерыв. От своего образовательного учреждения, Кузнецкого техникума сервиса и дизайна, мне посчастливилось поехать на конкурс для инвалидов „Абилимпикс- 2017“. Заняла там второе место среди парикмахеров. И я увидела, что я не одна такая, кто постоянно повышает планку и стремится к новым победам», — делится Алёна.

Алёна на работе

Диабет — не приговор, просто он заставляет жить немного по-другому, считает наша собеседница. А добиваться ли своих целей — это уже решение каждого человека, и конкретно эта болезнь тут не при чём.

«Болезнью нельзя жить, можно С НЕЙ жить», — заключает наша героиня.

За последние 35 лет в России стало в четыре раза больше диабетиков, рассказали в Институте диабета Эндокринологического научного центра Минздрава РФ. В России в 2017 году зарегистрировали 4,3 миллиона таких больных, уточняют представители института.