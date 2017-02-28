Минстрой рассказал, за какие нарушения у управляющих компаний могут отобрать лицензию.

Ведомство разработало закон, который сейчас готовят ко второму чтению.

Так, у «управляшки» отнимут лицензию и право обслуживать дом за грубое нарушение требований. Например, если УК не заключила договоры со спецорганизациями — на обслуживание лифтов, газового оборудования внутри дома, вентиляции. Также документ отберут за отсутствие аварийно-диспетчерской службы, пишет Novokuznetsk.su.

Помимо этого, компания лишится лицензии при несоблюдении требований по содержанию общего имущества домов, если это повлекло вред здоровью или жизни людей, а также за отказ передать техдокументацию новой УК.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России готовят новый закон, который избавит жителей от оплаты за ЖКУ управляющим компаниям. В правительстве надеются, что так сведут к минимуму мошенничество в сфере ЖКХ.

Напомним, антимонопольная служба предложила запретить подъём тарифов ЖКХ выше предельного федерального уровня.