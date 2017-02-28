«Подорожник» продолжает расширять свою сеть в новом формате доступной кофейни.

В конце октября рядом с ТЦ «Фрегат» открылся уже 15-й павильон в стиле доступной кофейни в Новокузнецке. Уютный павильон находится по адресу: пр-кт. Кузнецкстроевский, 9.

«Мы постарались соблюсти все нюансы, чтобы нашим посетителям было комфортно: гостеприимная обстановка, сытные завтраки и натуральный зерновой кофе. Приглашаем горожан посетить уютную кофейню», — рассказала ВашГород.ру сотрудница компании «Подорожник».

Здесь также можно вкусно и сытно позавтракать. «Подорожник» предлагает завтраки на любой вкус: фитнес-завтрак, детский, сытный, любимый и русский со скидкой до 60 руб. за набор. Акция действует круглосуточно.

Подорожник — чтобы взбодриться… Всегда с удовольствием!