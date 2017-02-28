В Новокузнецке развивают книгообмен.
Новая точка буккроссинга появилась в торговом центре «Континент», на первом этаже, у входа. С 10 ноября посетители могут приносить свои книги и брать почитать, какие понравятся. Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.
Ранее шкаф с книгами установили в ТРЦ «Юность».
Как уже сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке есть ещё две точки буккроссинга — в Арт-сквере и сквере у площади Маяковского.
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