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В Новокузнецке в ещё одном торговом центре появился буккроссинг

Сегодня 16:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

В Новокузнецке развивают книгообмен.

Новая точка буккроссинга появилась в торговом центре «Континент», на первом этаже, у входа. С 10 ноября посетители могут приносить свои книги и брать почитать, какие понравятся. Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.

Ранее шкаф с книгами установили в ТРЦ «Юность».

Как уже сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке есть ещё две точки буккроссинга — в Арт-сквере и сквере у площади Маяковского.

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