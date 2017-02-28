В Новокузнецке развивают книгообмен.

Новая точка буккроссинга появилась в торговом центре «Континент», на первом этаже, у входа. С 10 ноября посетители могут приносить свои книги и брать почитать, какие понравятся. Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.

Ранее шкаф с книгами установили в ТРЦ «Юность».

Как уже сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке есть ещё две точки буккроссинга — в Арт-сквере и сквере у площади Маяковского.