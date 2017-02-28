Деньги — как мёд из мультика про Винни-Пуха: вот они есть — и их сразу нет. И никто про них не скажет: «Спасибо, не надо, у меня такие уже есть».

Да, деньги — это всего лишь бумажки. Но это очень полезные бумажки, которые «лёгким движением руки превращаются» хоть во что — в телефон, холодильник, шубу, отпуск, ремонт, свадьбу или, не дай бог, конечно, в срочную операцию.

Тут главное — оставаться человеком разумным, чьи потребности и желания вполне оправданны и даже рассчитаны. Иначе будет очень неуютно — гордому обладателю Айфона X, вынужденному добывать необходимые питательные вещества из собственной лапы.

А если деньги нужны действительно на что-то важное, но домашняя касса пока пуста, как виннипуховы горшочки из-под мёда? Лучше всего, естественно, занять у друзей или родственников — как говорится, по дружбе. Если, конечно, у ваших близких есть такие деньги, и они согласны подождать несколько дней или несколько лет, пока вы сможете вернуть им свой долг. Но много у вас таких знакомых? То-то и оно.

Значит, идём в банк? А выбор банков у нас неплохой, если честно. И кредитных продуктов много. И проценты приемлемые. Это несомненные плюсы. Правда, есть некоторые условия, которым вы можете просто не соответствовать — не оттого, что банк плохой или вы не такой хороший, а всего лишь потому, что таковы «правила игры». На пакет документов и заявку в любом случае потребуется от нескольких дней до нескольких недель. Но после этих хлопот и ожидания вам всё-таки могут отказать в кредите — например, из-за того, что у вас слишком скромная зарплата.

Тогда МФО? Ведь они чуть ли не на каждом углу предлагают именно быстрые деньги всего лишь по паспорту. Очень удобно. Только надо понимать, что стоимость таких кредитов высока. К тому же кредитный договор с МФО может вообще не предусматривать досрочного закрытия кредита. То есть даже если взять деньги сегодня, а вернуть уже завтра, всё равно придётся выплатить всю сумму процентов за указанный в договоре период.

Ещё один вариант взять денег взаймы — кредитные потребительские кооперативы. Проценты здесь повыше, чем в банках, но гораздо ниже, чем в МФО. Нет, это не «шустроденьги», которые выдадут хоть кому и прямо сейчас. Так что просто зайти по пути и сразу же «отовариться» пачкой купюр на Айфон X не получится. Здесь заёмщиков тоже «проверяют» — только быстрее, чем в банке.

Например, в кооперативе «Оберег» заполнить заявку можно на сайте. В течение двух рабочих дней вам позвонят и пригласят в офис — на это придётся потратить немного времени. Там вы знакомитесь, читаете и подписываете договор. А затем получаете свои наличные в кассе.

Оплачивать займ можно через любые системы — причём со смещением графика платежей к удобной вам дате. В отпуске можно выплачивать только проценты — без основной суммы. Нет переплат на оформление страховок. Есть бонусная программа с понижением процентной ставки. Предусмотрено досрочное погашение.

В общем, плюсов много. Но даже не это главное. Важно то, что взяв любой займ в «Обереге», вы становитесь пайщиком кооператива. Если срочно понадобились деньги, их теперь всегда можно «перехватить» — хоть на месяц, хоть на три года. Ну совсем как у друзей или родственников. А если есть «заначка», её можно разместить в родном кооперативе под очень даже неплохой процент. Так что в итоге, то занимая, то одалживая, вы можете оказаться в прибытке.

Для МФО вы всего лишь мешочек с деньгами, готовый заплатить за кредит в несколько раз больше взятой суммы. А для банка — просто пакет соответствующих документов. У этой системы элементарно не хватит времени вникать в жизнь каждого заёмщика и нет никакой причины доверять ему, рискуя капиталом собственных акционеров.

Банки большие, и финансовые задачи они решают большие. А в кооперативе «Оберег» есть и время, и дело до каждого конкретного «маленького человека», своего пайщика, да и возможность выслушать, понять, проникнуться, даже по душам поговорить — тоже есть. Конечно, речь всё-таки идёт о деньгах, которые одни люди, заёмщики, по сути, одалживают у своих товарищей по кооперативу, являющихся вкладчиками. Но к каждому конкретному человеку здесь действительно подходят индивидуально.

«Оберег», работающий в Новокузнецке более двенадцати лет, наработал целую программу различных займов, каждый из которых имеет свои собственные нюансы — кстати, довольно комфортные и даже приятные для конкретных групп населения. А пайщиками этого кооператива являются работники бюджетных сфер школьного, дошкольного, высшего образования, культуры и медицины, а также градообразующих предприятий металлургии и угледобычи и малого бизнеса нашего Новокузнецка.

Отделения кредитного кооператива «Оберег» расположены в Новокузнецке, Кемерове и Таштаголе:

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39, оф. 232

тел/факс: (3843) 71−32−02,+7 909−518−42−45

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а, оф. 303

тел. (3842) 59−00−84,+7−902−755−0084

г. Таштагол, ул. Поспелова, 20

тел. +7(905) 907−70−10

Всю необходимую информацию на получение займа вы можете узнать на сайте — sib-obereg.ru.