По сведениям синоптиков, 14 ноября в Кузбассе ожидаются сильные снегопады, метели и гололёд.
Во второй половине дня 14 ноября температура начнёт опускаться, в ночь на среду ожидается 20-градусный мороз, сообщили в Госавтоинспекции. В ночь на четверг будет ещё холоднее — до -26.
В связи с этим водителей просят отказаться от междугородних поездок. При управлении машиной необходимо соблюдать скорость, дистанцию и интервал, увеличивая расстояние до автомобилей в условиях ухудшения погоды. Перед пешеходными переходами и остановками необходимо заранее снижать скорость.
Автовладельцам необходимо следить за исправностью стеклоочистителей, световых и обогревательных приборов.
Ранее ВашГород.ру публиковал прогноз погоды на грядущую неделю. Кемеровские власти отчитались об уборке дорог после сильного снегопада.
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Нынче весь Новокузнецк улетает, или в ДТП, или кювет - гололед, накат. Люди, будьте сверх ОСТОРОЖНЫ, помните про торможение двигателем, не спешите!