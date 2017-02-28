По сведениям синоптиков, 14 ноября в Кузбассе ожидаются сильные снегопады, метели и гололёд.

Во второй половине дня 14 ноября температура начнёт опускаться, в ночь на среду ожидается 20-градусный мороз, сообщили в Госавтоинспекции. В ночь на четверг будет ещё холоднее — до -26.

В связи с этим водителей просят отказаться от междугородних поездок. При управлении машиной необходимо соблюдать скорость, дистанцию и интервал, увеличивая расстояние до автомобилей в условиях ухудшения погоды. Перед пешеходными переходами и остановками необходимо заранее снижать скорость.

Автовладельцам необходимо следить за исправностью стеклоочистителей, световых и обогревательных приборов.

Ранее ВашГород.ру публиковал прогноз погоды на грядущую неделю. Кемеровские власти отчитались об уборке дорог после сильного снегопада.