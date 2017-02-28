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Кузбассовцев предупреждают о метелях и гололёде

Сегодня 18:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
old.novosti44.ru

По сведениям синоптиков, 14 ноября в Кузбассе ожидаются сильные снегопады, метели и гололёд.

Во второй половине дня 14 ноября температура начнёт опускаться, в ночь на среду ожидается 20-градусный мороз, сообщили в Госавтоинспекции. В ночь на четверг будет ещё холоднее — до -26.

В связи с этим водителей просят отказаться от междугородних поездок. При управлении машиной необходимо соблюдать скорость, дистанцию и интервал, увеличивая расстояние до автомобилей в условиях ухудшения погоды. Перед пешеходными переходами и остановками необходимо заранее снижать скорость.

Автовладельцам необходимо следить за исправностью стеклоочистителей, световых и обогревательных приборов.

Ранее ВашГород.ру публиковал прогноз погоды на грядущую неделю. Кемеровские власти отчитались об уборке дорог после сильного снегопада.

Комментарии 1
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КоляYeti 16210
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Сегодня вечером, по информации от родственницы, которая не поехала рейсом автобуса 350, а воспользовалась попуткой Bla-Car - на перегоне между Байдаевским мостом и Атаманово, в ДТП данный автобус перевёрнут на крышу, рядом разбитый красный автомобиль. Они проезжали мимо и видели то, о чём рассказала.
Нынче весь Новокузнецк улетает, или в ДТП, или кювет - гололед, накат. Люди, будьте сверх ОСТОРОЖНЫ, помните про торможение двигателем, не спешите!
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