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Автовладелица из Барнаула превратила старую «Ниву» в квадрокар

Сегодня 17:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tvoe-avto.com

Два с половиной года понадобилось жительнице Барнаула, чтобы превратить старенькую «Ниву» в квадрокар.

На тюнинг женщина потратила больше миллиона рублей, сообщает «АиФ Алтай».

Вот так сейчас выглядит машина

Проект назвали квадрокаром Red Stone. Сделали его на базе трёхдверной «Нивы». Мотор, коробки передач и часть кузова оставили на месте, а вот всё остальное поменяли. После трансформации машина даже поучаствовала в фестивале тюнинга «СибирьМоторШоу» в Красноярске и получила там третье место среди внедорожников.

Ранее ВашГород.ру сообщал об англичанине, который превратил авто своей девушки в большую плюшевую собаку.




Комментарии 1
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Если бы взяла трактор "Белорусь", то при равном результате тюнинг бы дешевле обошелся.
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