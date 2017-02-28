Два с половиной года понадобилось жительнице Барнаула, чтобы превратить старенькую «Ниву» в квадрокар.

На тюнинг женщина потратила больше миллиона рублей, сообщает «АиФ Алтай».

Вот так сейчас выглядит машина

Проект назвали квадрокаром Red Stone. Сделали его на базе трёхдверной «Нивы». Мотор, коробки передач и часть кузова оставили на месте, а вот всё остальное поменяли. После трансформации машина даже поучаствовала в фестивале тюнинга «СибирьМоторШоу» в Красноярске и получила там третье место среди внедорожников.

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