Горожане всё чаще стали жаловаться на беспорядок в системе здравоохранения.

Главные причины недовольства: нехватка персонала, закрытие поликлиник, хамство.

Напомним, что ранее ВашГород.ру рассказывал о закрытии поликлиники в Абашеве. Теперь стало известно, что существование ещё одной поликлиники в Новокузнецке также висит на волоске.

Сейчас жители посёлка Притомский под Новокузнецком остались практически без медицинской помощи. Как сообщают жители, сейчас в медучреждении всего два врача: один принимает детей, другой — взрослых. Естественно, никаких приёмов узких специалистов в поликлинике не ведётся, анализы также здесь сделать нельзя.

Для этого, как сообщают жители посёлка, приходится ездить в другую поликлинику.

Однако и тут не всё так просто. Для каждого обследования пациента направляют в разные поликлиники. Например, чтобы сдать соскоб нужно ехать в Абашево. Для осмотра у ЛОРа — в Кузнецк. Всего же, заявляют пациенты, поликлиники, в которые направляют людей из Притомского, разбросаны в четырёх районах.

«Заведующая выиграла грант, обшили здание, сделали ремонт, посадили ёлочки, а в поликлинике только регистратор, уборщица и врач общей практики! Что происходит?!» — жалуются новокузнечане.

По мнению горожан, основная проблема — нехватка кадров. Ведь ситуация в Притомском это лишь один случай из множества.

В департаменте здравоохранения ВашГород.ру пояснили, что на данный момент на сайте ведомства имеются данные о 292 вакансиях в Новокузнецке. Всего же по области, как недавно сообщал Валерий Цой, не хватает около 4 000 медработников. Также начальник департамента здравоохранения рассказал, что сейчас в области в медучреждения числится около 40 000 работников.

Укомплектованность медицинского состава, по данным ведомства, в Новокузнецке на начало года составляла 53,3%, по информации на ноябрь — 50,5%. То есть в Новокузнецке работает только половина врачей от необходимого для нормального функционирования системы количества.

Также представители департамента пояснили, что в области старательно борются с такой ситуацией. В частности, с помощью стимулирующих программ.

Тем не менее, работа здравоохранения не только в Новокузнецке, но и в области, оставляет желать лучшего. И в департаменты это понимают. К слову, количество жалоб по сравнению с прошлым годом выросло на 42%. С января по октябрь в департамент поступило 6409 жалоб, в прошлом году — 4513, заявил замгубернатора Валерий Цой.

Новокузнечане предполагают, что такие негативные изменения в нашем городе можно связать с открытием частного медцентра «Гранд Медика», поскольку много хороших и грамотных специалистов из городских поликлиник перешли туда. К слову, и сами врачи признают, что там «и зарплата больше, и условия лучше».

«Я в первой горбольнице отработала около 20 лет. Когда предложили место в „Гранд Медике“, даже думать не стала. Там, конечно, совершенно другие условия для работы и развития себя, как специалиста. Про зарплату я вообще молчу», — рассказала ВашГород.ру медработник, просившая не называть имени.

Пациенты также жалуются, что из поликлиник их всё чаще отправляют теперь в «Гранд Медику» или другие частные центры, мол, идите лучше туда, там грамотные специалисты, лучше раз заплатите, но вас вылечат.

Однако, как пояснили в департаменте, открытие частного медцентра никак на работе системы здравоохранения в городе не отразилось. Но подтвердили, что число персонала в государственных поликлиниках снизилось на 2,8%.

Так или иначе, пока одни, имея возможность, могут позволить себе получить консультацию в одном из частных медцентров города, другим остаётся надеяться только на добросовестность и профессионализм тех специалистов, что работают в обычных поликлиниках. Пусть даже их всего двое на больницу, как, например, в Притомском.