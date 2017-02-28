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Поликлиника есть, врачей нет: новокузнечане недовольны местной медициной

Сегодня 07:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Change.org

Горожане всё чаще стали жаловаться на беспорядок в системе здравоохранения.

Главные причины недовольства: нехватка персонала, закрытие поликлиник, хамство.

Напомним, что ранее ВашГород.ру рассказывал о закрытии поликлиники в Абашеве. Теперь стало известно, что существование ещё одной поликлиники в Новокузнецке также висит на волоске.

Сейчас жители посёлка Притомский под Новокузнецком остались практически без медицинской помощи. Как сообщают жители, сейчас в медучреждении всего два врача: один принимает детей, другой — взрослых. Естественно, никаких приёмов узких специалистов в поликлинике не ведётся, анализы также здесь сделать нельзя.

Для этого, как сообщают жители посёлка, приходится ездить в другую поликлинику.

Однако и тут не всё так просто. Для каждого обследования пациента направляют в разные поликлиники. Например, чтобы сдать соскоб нужно ехать в Абашево. Для осмотра у ЛОРа — в Кузнецк. Всего же, заявляют пациенты, поликлиники, в которые направляют людей из Притомского, разбросаны в четырёх районах.

«Заведующая выиграла грант, обшили здание, сделали ремонт, посадили ёлочки, а в поликлинике только регистратор, уборщица и врач общей практики! Что происходит?!» — жалуются новокузнечане.

По мнению горожан, основная проблема — нехватка кадров. Ведь ситуация в Притомском это лишь один случай из множества.

В департаменте здравоохранения ВашГород.ру пояснили, что на данный момент на сайте ведомства имеются данные о 292 вакансиях в Новокузнецке. Всего же по области, как недавно сообщал Валерий Цой, не хватает около 4 000 медработников. Также начальник департамента здравоохранения рассказал, что сейчас в области в медучреждения числится около 40 000 работников.

Укомплектованность медицинского состава, по данным ведомства, в Новокузнецке на начало года составляла 53,3%, по информации на ноябрь — 50,5%. То есть в Новокузнецке работает только половина врачей от необходимого для нормального функционирования системы количества.

Также представители департамента пояснили, что в области старательно борются с такой ситуацией. В частности, с помощью стимулирующих программ.

Тем не менее, работа здравоохранения не только в Новокузнецке, но и в области, оставляет желать лучшего. И в департаменты это понимают. К слову, количество жалоб по сравнению с прошлым годом выросло на 42%. С января по октябрь в департамент поступило 6409 жалоб, в прошлом году — 4513, заявил замгубернатора Валерий Цой.

Новокузнечане предполагают, что такие негативные изменения в нашем городе можно связать с открытием частного медцентра «Гранд Медика», поскольку много хороших и грамотных специалистов из городских поликлиник перешли туда. К слову, и сами врачи признают, что там «и зарплата больше, и условия лучше».

«Я в первой горбольнице отработала около 20 лет. Когда предложили место в „Гранд Медике“, даже думать не стала. Там, конечно, совершенно другие условия для работы и развития себя, как специалиста. Про зарплату я вообще молчу», — рассказала ВашГород.ру медработник, просившая не называть имени.

Пациенты также жалуются, что из поликлиник их всё чаще отправляют теперь в «Гранд Медику» или другие частные центры, мол, идите лучше туда, там грамотные специалисты, лучше раз заплатите, но вас вылечат.

Однако, как пояснили в департаменте, открытие частного медцентра никак на работе системы здравоохранения в городе не отразилось. Но подтвердили, что число персонала в государственных поликлиниках снизилось на 2,8%.

Так или иначе, пока одни, имея возможность, могут позволить себе получить консультацию в одном из частных медцентров города, другим остаётся надеяться только на добросовестность и профессионализм тех специалистов, что работают в обычных поликлиниках. Пусть даже их всего двое на больницу, как, например, в Притомском.

Комментарии 18
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!
31 1
Так зарплату надо реально повышать, а не на словах
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я
15 0
Не с нашими доходами ходить в Гранд Медику, да и в другие платные клиники.
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1
4 6
А зачем учиться 6 лет, потом еще год-два на специальность и идти на 6-10 тысяч слушать разгневанных людей, когда можно отучиться несколько месяцев делать нокоточки и зарабатывать от 50 в месяц?
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Скорая помощь
9 4
На скорой помощи зарплата за октябрь,в среднем меньше от 3 до 6 тысяч чем за сентябрь. Это после повышения.главный врач чётко сказал,что не какого повышения не будет,а произошло вообще снижение зарплаты. То есть в нашей стране,даже чиновник уровня глав врача,Новокузнецкой скорой помощи,кладёт на распоряжения президента страны. Ну и на кой нам такой президент????_
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stek
8 1
Вот и задумаешься о преимуществах плановой экономики.....
ответить
аватар
я
0 0
На скорой помощи зарплата за октябрь,в среднем меньше от 3 до 6 тысяч чем за сентябрь. Это после повышения.главный врач чётко сказал,что не какого повышения не будет,а произошло вообще снижение зарплаты. То есть в нашей стране,даже чиновник уровня глав врача,Новокузнецкой скорой помощи,кладёт на распоряжения президента страны. Ну и на кой нам такой президент????_
А какой на скорой заработок?
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ника
3 0
Не с нашими доходами ходить в Гранд Медику, да и в другие платные клиники.
медицина становится платной, лекарства дорожают,похоронные услуги не дешевеют,где же народонаселение наскребет денег на все это, если доходы снижаются и будут снижатся
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я вас умоляю!
0 1
А какой на скорой заработок?
Намекать и вымогать с больных деньги за услуги.
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Роман
0 1
То,что говор-сука,это без сомнения...
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Илья
1 5
Чо разнылись!!!!! давно уже пора привыкнуть, что в бесплатной поликлинике только анальгин выписывают на все болячки. А что вы хотели за зарплату в 10 000 р.??????
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вот так!
4 0
На Ленина 1-ю поликлинику тоже разоряют, и УЗИ там было, и хирург постоянно принимал, и ЛОР, и лаборатория и ..., т.д.
И сегодня ничего нет! А что осталось - туда попадать на прием замучаешься.
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Света
11 3
Все, кто занимает бюджетные места в мед. университетах, должны отрабатывать минимум 5 лет по распределению. А не хочешь ехать на Сахалин или в Сибирь, так платно учись и работай хоть в магазине продавцом со своим дипломом врача.
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111
0 0
Все, кто занимает бюджетные места в мед. университетах, должны отрабатывать минимум 5 лет по распределению. А не хочешь ехать на Сахалин или в Сибирь, так платно учись и работай хоть в магазине продавцом со своим дипломом врача.
А Вы знаете сколько их, бюджетных, осталось? До Вас они все равно не дойдут, потому,что на них, знаете чьи дети учатся?
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Горожанин
4 0
Какая же будет укомплектованность кадрами, когда и без того дефицитные врачи (в поликлиниках - дефицит) переходят на работу в коммерческие поликлиники. Чего стоит только ГрандМедика - врачей и так дефицит, и те немногие что есть переходят в коммерческие. А в Заводском районе, врачи из 2-ой поликлиники 29 больницы, принимают еще и в коммерческой поликлинике. С такими темпами через несколько лет оказывать медицинские услуги будет скоро некому. И пойдем мы некоторые в коммерческие. И будет окончательный развал медицины. Спасибо Правительству! Спасибо Министру здравоохранения Скворцовой!
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Света
5 0
А зачем учиться 6 лет, потом еще год-два на специальность и идти на 6-10 тысяч слушать разгневанных людей, когда можно отучиться несколько месяцев делать нокоточки и зарабатывать от 50 в месяц?
Тем не менее, все бюджетные места в мед.вузах заняты, учатся они за счет государства , т.е. за наш с вами счет, а идут в частные мед. центры.
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Света
5 0
А Вы знаете сколько их, бюджетных, осталось? До Вас они все равно не дойдут, потому,что на них, знаете чьи дети учатся?
Да обычные дети там учатся, дети врачей таких же. И бюджетных мест не так мало. Необходимо сейчас обязывать отрабатывать как медиков, так и педагогов. И тогда рано или поздно они и до нас дойдут. А если так пессимистично реагировать, то вообще никогда и ничего не изменится.
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ника
0 2
Да обычные дети там учатся, дети врачей таких же. И бюджетных мест не так мало. Необходимо сейчас обязывать отрабатывать как медиков, так и педагогов. И тогда рано или поздно они и до нас дойдут. А если так пессимистично реагировать, то вообще никогда и ничего не изменится.
сми - россии ! путин заявил о необходимости платной медицины
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рпри
0 0
Да обычные дети там учатся, дети врачей таких же. И бюджетных мест не так мало. Необходимо сейчас обязывать отрабатывать как медиков, так и педагогов. И тогда рано или поздно они и до нас дойдут. А если так пессимистично реагировать, то вообще никогда и ничего не изменится.
Зачем обязывать? Сделайте нормальную зарплату, они сами в поликлиники работать придут. А бесплатно никто работать не будет!
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