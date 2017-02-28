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Здоровый город

Кузбассовцев предупреждают об эпидемии в тёплых странах

Сегодня 07:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
luxor-tour.ru

Кузбассовцев и туроператоров предупреждают об опасности путешествий за границу в тёплые страны.

«В странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге», — сообщает Роспотребнадзор.

Так, в этом году во Вьетнаме зафиксировали более 80 тысяч случаев заболевания. В Африке, Южной Америке и Океании можно получить инфекции и паразитарные заболевания — заражение происходит через воду, насекомых, местную пищу и так далее.

Такие болезни поражают кишечник, глаза, кожу и другие органы. Лечить заболевания сложно, зачастую они проходят в тяжёлой форме.

Для профилактики следует брать только проверенную пищу, пить кипячёную воду. Мясо и рыбу необходимо подвергнуть термической обработке. Рекомендуется не пробовать неизвестные продукты, не закупаться на рынках и мыть руки перед едой.

Перед отдыхом туристам следует узнать органах Роспотребнадзора о ситуации в выбранной стране.

Комментарии 1
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Читатель
2 0
А вы откройте статистику роспотребнадзора по нашей стране, тоже много интересного.
К слову об этой статистике (только по официальным данным) рост поствакцинальных осложнений составил 33,9% по сравнению с 2016 годом
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