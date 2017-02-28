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Врач рассказал о проблемах со зрением у школьников

Сегодня 07:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newyorkfamily.com

Около 30 процентов выпускников к окончанию школы страдают заболеваниями органов зрения.

При этом в первый класс с подобными проблемами приходят только 5 процентов детей. Об этом сообщил главный офтальмолог Минздрава России, директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев, передаёт РИА Новости.

По словам доктора, у школьников наблюдаются близорукость, астигматизм, наследственные заболевания. В первую очередь это связано с использованием детьми различных гаджетов, с которыми они долго работают без перерыва. Также среди причин, влияющих на зрение, эксперт назвал экологию, общесоматические и сердечно-сосудистые заболевания, диабет.

Комментарии 1
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\\\
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Меньше в гаджеты нужно пялиться!!!!!!!
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