Около 30 процентов выпускников к окончанию школы страдают заболеваниями органов зрения.

При этом в первый класс с подобными проблемами приходят только 5 процентов детей. Об этом сообщил главный офтальмолог Минздрава России, директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев, передаёт РИА Новости.

По словам доктора, у школьников наблюдаются близорукость, астигматизм, наследственные заболевания. В первую очередь это связано с использованием детьми различных гаджетов, с которыми они долго работают без перерыва. Также среди причин, влияющих на зрение, эксперт назвал экологию, общесоматические и сердечно-сосудистые заболевания, диабет.