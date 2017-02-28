Из дома, где семья прожила около 50 лет, новокузнечанку с ребёнком выселят по решению суда. Кроме чиновников и выселяемых жильцов, свою версию произошедшего рассказала соседка семьи Вербух Анна Бусыгина, которую якобы винят во всех бедах.

Открывшиеся подробности привели к новому повороту в данной истории. Анна Бусыгина сообщила журналистам ВашГород.ру, что всё началось с того, что они попросили соседей Ирину Вербух и её мужа следить за своей частью дома на улице Электролизная, 14 — 1.

«Дом на двух хозяев, свою часть, принадлежащую нам, мы отремонтировали. Сделали ремонт, поменяли крышу, отремонтировали стены, но так как одна из стен нашего дома является общей с семьёй Ирины Вербух, мы попросили их произвести ремонт своей части. Предлагали посильную помощь. Но в разговоре с нами муж Ирины сообщил, что делать они ничего не собираются, а ждут, когда муниципальный дом станет ветхим и им дадут квартиру. Только так я узнала, что их часть дома является муниципальным. Я не ходила в администрацию не рыла не искала никаких лазеек. Мне оно вообще не надо — мне главное, чтобы они сделали ремонт», — рассказала журналистам ВашГород.ру Анна Бусыгина.

Семья Ирины Вербух лукавит, когда отмечает, что ей с ребёнком негде жить. Ведь уже на протяжении нескольких лет соседи дома не зимовали, отмечает Анна Бусыгина. Отсутствие отопления подтверждает и отчёт чиновников администрации.

«20.04.2017 г. специалистами Управления и представителем администрации Кузнецкого района был проведен осмотр квартиры № 1 и составлен Акт осмотра. В ходе осмотра было выявлено, что проживающие граждане действительно не выполняют свои обязательства по содержанию муниципального жилого помещения, а именно: в квартире просматривает посадка стен, глубокие трещины по углам в комнатах, штукатурный слой местами отслоился до дранки, печь и дымоход разобраны, капитальный и текущий ремонт не проводился", — отмечается в документах осмотра жилья семьи Вербух.

Анна показывает своё жилище и просит ещё раз обратить внимание на то, что она не хотела и не хочет присваивать участок или вторую часть дома Ирины Вербух.

«К общей стене примыкает детская, а также спальня. И представьте что будет, если соседская часть рухнет?! Части нашего дома тоже не станет. А я не хочу оказаться в один прекрасный день под завалами. У меня тоже растёт маленький ребёнок, чья комната может оказаться под ударом», — добавляет Анна Бусыгина.

Новокузнечанка не скрывает, что обращалась в администрацию, но не с просьбой выселить соседей, а с требованием к чиновникам произвести ремонт муниципального жилья. Когда специалисты администрации начали разбираться, то оказалось, что у семьи Вербух не всё в порядке с правоустанавливающими документами на дом.

Разлад между соседями перерос в открытое противостояние, когда к конфликту подключились жители дома напротив, решившие провести в свой построенный дом на улице Электролизная, 14а холодную воду.

«Соседи с Электролизной, 14а сделали врезку, после этого пропал напор, а в месте работ начала подниматься вода, которая ручьём хлынула на наш участок и на территорию семьи Вербух. Соседи с Электролизной, 14а сообщили, что они не причастны к данному инциденту, а Ирина Вербух сказала, что им до этой проблемы нет никакого дела, не смотря на потоп в их огороде», — отметила Анна Бусыгина.

Потоп стоял на протяжении 5 месяцев. И лишь потом были вызваны специалисты водоканала, которые устранили порыв. Во время проведения работ произошла словесная перепалка между Анной и соседкой Натальей с Электролизной, 14а. Конфликт казался оконченным, Анна отправилась за ребёнком, чтобы отвезти его на тренировку, села в машину…

«И тут ко мне подбежала соседка Наталья с криками — завязалась потасовка. Она схватила меня за волосы — я в ответ её оттолкнула. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах данного инцидента», — продложает Анна.

Самое страшное в этих разбирательствах стало то, что Анна Бусыгина потеряла ребёнка. У новокузнечанки произошёл выкидыш. Женщина связывает эту трагедию с данной ситуацией: «Я уже была беременна, уже была в положении и мне с ними — вот эти разборки с потопами ни к чему были!»

Кроме того, нервы подпортили и недоброжелатели, которые после публикации в СМИ про выселение Ирины Вербух засыпали Анну гневными сообщениями в социальных сетях.