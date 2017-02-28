Кемеровчане вновь встали в девятибалльных пробках. Движению мешают сложные погодные условия.

Автомобили стоят на улице Нахимова в сторону центра, на Логовом шоссе и на улице Суворова. В районе перекрёстка Нахимова — проспект Шахтёров произошло ДТП. Пробка наблюдается и на улице Терешковой в сторону моста.

Ещё две аварии случились на улице Терешковой: на пересечении с Октябрьским проспектом и с проспектом Химиков. Оба ДТП осложняют движение.

Пробки появились по всей центральной части города, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». 13 ноября на дорогах была похожая обстановка из-за выпавшего снега, однако вчера коммунальщики отчитались об уборке улиц. Кемеровская Госавтоинспекция напоминает водителям о правилах безопасного поведения на дорогах при непогоде и просят отказаться от управления машиной, писал ВашГород.ру.