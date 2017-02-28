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На двух кемеровских улицах запретят парковку

Сегодня 09:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
62info.ru

В кемеровском «Центре организации дорожного движения» сообщили об изменениях на городских дорогах.

Каждый год специалисты рассматривают порядка 300 предложений, направленных на улучшение дорожного движения, сообщили городские власти. Эксперты работают над ростом пропускной способности дорог и повышением безопасности водителей и пешеходов.

В этом году в городе введут изменения. Теперь на проспект Советский с Весенней со стороны театра драмы разрешат повернуть только направо, чтобы ликвидировать пересечение потоков автомобилей.

Кроме того, на двух улицах запретят стоянку, чтобы дороги пропускали больше машин в вечернее время. По чётной стороне нельзя будет парковаться на улице Орджоникидзе, на нечётной — на Мичурина.

Комментарии 1
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Владимир Васильевич
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На остановке "Кирова" от Драмтеатра в сторону Кузнецкого проспекта шесть месяцев назад эвакуатор увёз мою машину на штрафстоянку. Обошлась эта стоянка вместе со штрафом 2500 руб. Но, дело не в этом: каждый день я, проезжая мимо этого места, вижу на этом месте от 10 до 15 машин. То есть, там необходимо постоянно держать три экипажа ГИБДД и три эвакуатора.
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