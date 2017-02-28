В кемеровском «Центре организации дорожного движения» сообщили об изменениях на городских дорогах.

Каждый год специалисты рассматривают порядка 300 предложений, направленных на улучшение дорожного движения, сообщили городские власти. Эксперты работают над ростом пропускной способности дорог и повышением безопасности водителей и пешеходов.

В этом году в городе введут изменения. Теперь на проспект Советский с Весенней со стороны театра драмы разрешат повернуть только направо, чтобы ликвидировать пересечение потоков автомобилей.

Кроме того, на двух улицах запретят стоянку, чтобы дороги пропускали больше машин в вечернее время. По чётной стороне нельзя будет парковаться на улице Орджоникидзе, на нечётной — на Мичурина.