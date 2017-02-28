В 2018 году владельцев электрокаров могут освободить от транспортного налога.

Соответствующий закон внесли в Госдуму, рассказал замминистра финансов Илья Трунин. По задумке, льгота будет действовать пять лет.

Впрочем, глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров идею не поддержал. По его мнению, поправки нельзя принять, так как транспортный налог рассчитывают по лошадиным силам, а в электромобилях этого нет. Также этот вид налога относится к региональным, пишет «Интерфакс». А по словам Макарова, в правительстве договорились льготы по таким налогам на федеральном уровне не компенсировать.

Электромобили постепенно находят популярность у россиян. Как уже сообщал ВашГород.ру, за первые шесть месяцев 2017 года в России зарегистрировано более 1000 электромобилей.

Недавно электрокары начал производить АвтоВАЗ. Цена на такую машину стартует от 1,2 миллиона рублей.

В сибирских городах появляются заправки для электрокаров. Машина на них заряжается в течение 40 минут. В Кемерове такая ЭЗС бесплатная.

Несмотря на мнение об экологичности электромобилей, на самом деле такие машины так же вредят природе, уверяют эксперты.