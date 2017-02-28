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В Новокузнецке ещё в нескольких местах запретят парковаться

Сегодня 10:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
News-burg.ru

Новые знаки появятся сразу в двух районах города.

Новые правила вступят в силу с 3 декабря этого года. Сразу в двух местах в Новокузнецке установят новые знаки «Остановка запрещена».

Напомним, что такой знак запрещает и стоянку, и остановку до ближайшего перекрёстка. Теперь нельзя будет остановиться сразу возле двух заправочных станций в Центральном и Кузнецком районе.

Знаки, запрещающие остановку, установят в районе АЗС, расположенных по улице Обнорского, 53 и по улице Запорожской, 64. Таким образом, с 3 декабря останавливаться нельзя будет на дополнительной полосе — полосе торможения.

Такие изменения позволят сделать заезд на территорию АЗС более безопасным, сообщают в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Также в ведомстве напомнили, что водителям необходимо регулярно обращать внимание на знаки и руководствоваться правилами дорожного движения.

Напомним, что в сентябре такие же знаки установили на проспекте Курако, проезде Кулакова и улице Тореза.

Комментарии 2
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Андрей
2 0
Правильно,понаставят машин потом жалуются что дороги не чистят
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хрен с горы
0 0
Еще надо запретить стоянку на ул. Дружбы на всем протяжении.
2 полосы, а по факту одна
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