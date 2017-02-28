Новые знаки появятся сразу в двух районах города.

Новые правила вступят в силу с 3 декабря этого года. Сразу в двух местах в Новокузнецке установят новые знаки «Остановка запрещена».

Напомним, что такой знак запрещает и стоянку, и остановку до ближайшего перекрёстка. Теперь нельзя будет остановиться сразу возле двух заправочных станций в Центральном и Кузнецком районе.

Знаки, запрещающие остановку, установят в районе АЗС, расположенных по улице Обнорского, 53 и по улице Запорожской, 64. Таким образом, с 3 декабря останавливаться нельзя будет на дополнительной полосе — полосе торможения.

Такие изменения позволят сделать заезд на территорию АЗС более безопасным, сообщают в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Также в ведомстве напомнили, что водителям необходимо регулярно обращать внимание на знаки и руководствоваться правилами дорожного движения.

Напомним, что в сентябре такие же знаки установили на проспекте Курако, проезде Кулакова и улице Тореза.