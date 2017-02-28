Авиаперелёты станут для россиян ещё дороже.
Сейчас большинство компаний сдерживает цены из-за низкой платежеспособности россиян и плохого спроса. Возникают убытки: выручка компаний по внутренним рейсам не покрывает себестоимость перевозок.
Но сейчас в стране начинает расти спрос на перелёты, и для авиакомпаний это сигнал отпустить цены, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, билеты за границу уже начали дорожать. А в 2018 году рост цен неизбежно продолжится, пишет «Российская газета».
Впрочем, жители по-прежнем смогут экономить на перелётах например, покупая билеты за полгода за поездки, отдыхая вне пиковых дат и так далее.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, билеты на самолёты в России за первые полгода 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016-го подешевели на 15−20%. Из зарубежных направлений россияне предпочли Чехию, Кипр и Германию. Среди перелётов внутри страны первое место занимают Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.
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