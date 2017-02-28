Авиаперелёты станут для россиян ещё дороже.

Сейчас большинство компаний сдерживает цены из-за низкой платежеспособности россиян и плохого спроса. Возникают убытки: выручка компаний по внутренним рейсам не покрывает себестоимость перевозок.

Но сейчас в стране начинает расти спрос на перелёты, и для авиакомпаний это сигнал отпустить цены, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, билеты за границу уже начали дорожать. А в 2018 году рост цен неизбежно продолжится, пишет «Российская газета».

Впрочем, жители по-прежнем смогут экономить на перелётах например, покупая билеты за полгода за поездки, отдыхая вне пиковых дат и так далее.