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В Кузбассе нашли первое в России яйцо динозавра

Сегодня 10:35
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Naked-science.ru РИАНовости

Найденное окаменевшее яйцо стало настоящей сенсацией в научном мире.

Как сообщили исследователи, в первую очередь важность находки заключается в её уникальности. Это первое яйцо динозавра, обнаруженное на территории России.

Окаменевшее яйцо нашли исследователи из Палеонтологического института РАН и трех российских вузов. Известно, что находку датируют временами мелового периода. Таким образом, уникальной находке может быть около 100 миллионов лет.

Яйцо обнаружено у деревни Шестаково в Чебулинском районе. Специалисты уже высказали предположение о принадлежности находки.

«Скорее всего, это яйцо было отложено небольшим хищным динозавром, троодоном, или же каким-то видом примитивных птиц», — цитирует «РИА Новости» специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета.

Отметим, что подобные находки не редкость для севера Китая, Аргентины и пустыни Гоби. В России же в районе Чукотки обнаруживали только скорлупу.

К слову, село Шестаково считается местом наибольшего скопления сибирских динозавров. Там уже неоднократно находили останки динозавров и мамонтов.

Комментарии 2
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Андрей
0 0
Откуда такие предположения что именно динозавра?
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777
0 0
После того как кот в лоток сходит, я тоже яйца динозавров нахожу.
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