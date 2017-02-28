Найденное окаменевшее яйцо стало настоящей сенсацией в научном мире.
Как сообщили исследователи, в первую очередь важность находки заключается в её уникальности. Это первое яйцо динозавра, обнаруженное на территории России.
Окаменевшее яйцо нашли исследователи из Палеонтологического института РАН и трех российских вузов. Известно, что находку датируют временами мелового периода. Таким образом, уникальной находке может быть около 100 миллионов лет.
Яйцо обнаружено у деревни Шестаково в Чебулинском районе. Специалисты уже высказали предположение о принадлежности находки.
«Скорее всего, это яйцо было отложено небольшим хищным динозавром, троодоном, или же каким-то видом примитивных птиц», — цитирует «РИА Новости» специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета.
Отметим, что подобные находки не редкость для севера Китая, Аргентины и пустыни Гоби. В России же в районе Чукотки обнаруживали только скорлупу.
К слову, село Шестаково считается местом наибольшего скопления сибирских динозавров. Там уже неоднократно находили останки динозавров и мамонтов.
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