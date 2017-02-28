В Кузбассе провели прокурорские проверки соблюдения прав несовершеннолетних. Выяснилось, что летом подросткам не выплатили зарплату.
Работодатели задерживали выплаты в Киселёвске, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, в Кемерове, Новокузнецке и в некоторых районах, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Чтобы восстановить права детей, в суды направили 129 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Суды удовлетворили все требования.
В некоторых городах подростков принимали на работу без медосмотра, кроме того, часть работодателей не оформляла трудовые книжки. В договорах не было пунктов о перерывах на отдых и обед, не прописаны сроки выплаты заработанного, трудовые функции, условия о соцстраховании и так далее. Виновных привлекут к административной ответственности.
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