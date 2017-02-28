Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Прокуратура добилась выплаты зарплат кузбасским подросткам

Сегодня 10:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penza-post.ru

В Кузбассе провели прокурорские проверки соблюдения прав несовершеннолетних. Выяснилось, что летом подросткам не выплатили зарплату.

Работодатели задерживали выплаты в Киселёвске, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, в Кемерове, Новокузнецке и в некоторых районах, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Чтобы восстановить права детей, в суды направили 129 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Суды удовлетворили все требования.

В некоторых городах подростков принимали на работу без медосмотра, кроме того, часть работодателей не оформляла трудовые книжки. В договорах не было пунктов о перерывах на отдых и обед, не прописаны сроки выплаты заработанного, трудовые функции, условия о соцстраховании и так далее. Виновных привлекут к административной ответственности.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Читатель
2 0
Паразиты - работодатели, вместо того, чтобы детей поддержать, они решили на них заработать. Не от хорошей жизни дети летом подрабатывают.
ответить
аватар
Анонимный пользователь
0 0
Совести нет - беззащитных детей обворовывать
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ