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В Кемерове заметили сокращение числа новостроек

Сегодня 11:06
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
СДС-Финанс

В Кемерове число новостроек за три года снизилось на 13%. Об этом говорят результаты наблюдения аналитиков.

Эксперты отслеживали изменения в 17 городах России в период с 2014 по 2017 годы, сообщили в 2ГИС. Данные о новых объектах регулярно вносят в базу справочника, что позволяет фиксировать рост или падение какой-либо сферы бизнеса.

Так, максимальное количество новых домов в выбранных городах оказалось в 2015 году — 897 новостроек. С 2016 года их число стало снижаться.

Ранее ВашГород.ру писал, что Кемерово значительно опережает Новокузнецк по объёмам строительства жилья.

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