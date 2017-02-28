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«Лиза Алерт» просит волонтёров о помощи

Сегодня 11:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Adm-vahrushi.ru

Члены поискового отряда помнили, что не принимают финансовую помощь, однако в дар готовы принять другие — более важные вещи.

Организаторы «Лиза Алерт» в Кузбассе попросили волонтёров поддержать их. В отличие от большинства волонтёрских организаций, поисково-спасательный отряд не принимает финансовую помощь, но при этом нуждается в наличии некоторых вещей, которые порой могут спасти человеческие жизни. В первую очередь это оборудование для поиска.

«„Лиза Алерт“ не принимает денежную помощь, не имеет расчётных счетов и виртуальных кошельков. Это принципиальная и неизменная позиция отряда», — завили организаторы.

Однако помочь отряду может каждый желающий. Например, купив аккумуляторы для фонарей или другое оборудование для поиска.

«Любой желающий может помочь, передав в дар или оказав содействие в обеспечении отряда необходимым для поисков оборудованием. Любая помощь равно неоценима», — добавили в «Лиза Алерт».

Отметим, что члены отряда занимаются поиском людей. Сейчас в Кемерове идёт поиск пропавшего подростка.

Комментарии 2
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Андрей
16 2
Молодцы,почему их область не поддерживает
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Житель
31 0
Молодцы,почему их область не поддерживает
Потому что область, да и страна, вбухивает деньги тем, кто должен этим заниматься по долгу - мчс и полиция. Но там не в коня корм.
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