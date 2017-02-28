Члены поискового отряда помнили, что не принимают финансовую помощь, однако в дар готовы принять другие — более важные вещи.

Организаторы «Лиза Алерт» в Кузбассе попросили волонтёров поддержать их. В отличие от большинства волонтёрских организаций, поисково-спасательный отряд не принимает финансовую помощь, но при этом нуждается в наличии некоторых вещей, которые порой могут спасти человеческие жизни. В первую очередь это оборудование для поиска.

«„Лиза Алерт“ не принимает денежную помощь, не имеет расчётных счетов и виртуальных кошельков. Это принципиальная и неизменная позиция отряда», — завили организаторы.

Однако помочь отряду может каждый желающий. Например, купив аккумуляторы для фонарей или другое оборудование для поиска.

«Любой желающий может помочь, передав в дар или оказав содействие в обеспечении отряда необходимым для поисков оборудованием. Любая помощь равно неоценима», — добавили в «Лиза Алерт».

Отметим, что члены отряда занимаются поиском людей. Сейчас в Кемерове идёт поиск пропавшего подростка.