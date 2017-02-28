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Здоровый город

Учёные рассказали, что спасёт от болезни сердца и сосудов

Сегодня 11:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
energynews.su

От самой распространнёной причины смерти в мире, болезни сердца и сосудов, спасут орехи.

Об этом в своём исследовании заявили учёные Гарвардского университета. В течение более чем трёх декад они следили за 200 000 испытуемыми. Выяснилось, что употребление хотя бы двух горстей любых орехов в неделю поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть.

Другое интересное открытие, сделанное в ходе исследования — учёные не нашли доказательств, что орехи, несмотря на высокую калорийность, способствуют набору веса.

Также орехи помогут снизить риск рака, диабета, заболеваний дыхательной системы и деменции, пишет Daily Mail.

Ранее исследователи открыли, что диета с низким содержанием белка поможет замедлить старение. А другие учёные заявили, что долгой жизни способствует кетодиета — когда основной рацион составляют белки и жиры.

Комментарии 8
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?????
3 3
Опять ни о чем......Какие орехи то?
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Элька
0 0
Опять ни о чем......Какие орехи то?
Видимо любые...
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...
0 0
Опять ни о чем......Какие орехи то?
************* и КОНЬЯК...))
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...математик
0 0
************* и КОНЬЯК...))
Плод пальмы-есть ФИНИКИ и БАНАНЫ..)))...бананы и коньяк...Чё,не так-то...т.МОДЕРАТОРЫ...)))))))))
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Иришка
0 0
Кто знаком с восточной медициной,
тот знает,что хорошо помогает массаж меридиана сердца и почек.
Был случай,плохо стало парнишке
Давление 100 на 60.Пока ждали скорую,а она приехала минут через 40,я ему делала массаж.Врачи смерили давление,оно уже было 100 на 70
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аватар
маришка
0 0
Кто знаком с восточной медициной,
тот знает,что хорошо помогает массаж меридиана сердца и почек.
Был случай,плохо стало парнишке
Давление 100 на 60.Пока ждали скорую,а она приехала минут через 40,я ему делала массаж.Врачи смерили давление,оно уже было 100 на 70
Ага...
Было-100/60
Стало-100/70.....)))))))))))))))))))))))))))))
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аватар
Ольга
4 0
Кто знаком с восточной медициной,
тот знает,что хорошо помогает массаж меридиана сердца и почек.
Был случай,плохо стало парнишке
Давление 100 на 60.Пока ждали скорую,а она приехала минут через 40,я ему делала массаж.Врачи смерили давление,оно уже было 100 на 70
у меня нормальное давление 90/60, вы бы меня убили
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Для Оли
0 0
у меня нормальное давление 90/60, вы бы меня убили
Вы сами себя убиваете,почки и сердечко работают в тихом режиме
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