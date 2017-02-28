От самой распространнёной причины смерти в мире, болезни сердца и сосудов, спасут орехи.
Об этом в своём исследовании заявили учёные Гарвардского университета. В течение более чем трёх декад они следили за 200 000 испытуемыми. Выяснилось, что употребление хотя бы двух горстей любых орехов в неделю поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть.
Другое интересное открытие, сделанное в ходе исследования — учёные не нашли доказательств, что орехи, несмотря на высокую калорийность, способствуют набору веса.
Также орехи помогут снизить риск рака, диабета, заболеваний дыхательной системы и деменции, пишет Daily Mail.
Ранее исследователи открыли, что диета с низким содержанием белка поможет замедлить старение. А другие учёные заявили, что долгой жизни способствует кетодиета — когда основной рацион составляют белки и жиры.
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тот знает,что хорошо помогает массаж меридиана сердца и почек.
Был случай,плохо стало парнишке
Давление 100 на 60.Пока ждали скорую,а она приехала минут через 40,я ему делала массаж.Врачи смерили давление,оно уже было 100 на 70
тот знает,что хорошо помогает массаж меридиана сердца и почек.
Был случай,плохо стало парнишке
Давление 100 на 60.Пока ждали скорую,а она приехала минут через 40,я ему делала массаж.Врачи смерили давление,оно уже было 100 на 70
Было-100/60
Стало-100/70.....)))))))))))))))))))))))))))))
тот знает,что хорошо помогает массаж меридиана сердца и почек.
Был случай,плохо стало парнишке
Давление 100 на 60.Пока ждали скорую,а она приехала минут через 40,я ему делала массаж.Врачи смерили давление,оно уже было 100 на 70