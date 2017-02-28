От самой распространнёной причины смерти в мире, болезни сердца и сосудов, спасут орехи.

Об этом в своём исследовании заявили учёные Гарвардского университета. В течение более чем трёх декад они следили за 200 000 испытуемыми. Выяснилось, что употребление хотя бы двух горстей любых орехов в неделю поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть.

Другое интересное открытие, сделанное в ходе исследования — учёные не нашли доказательств, что орехи, несмотря на высокую калорийность, способствуют набору веса.

Также орехи помогут снизить риск рака, диабета, заболеваний дыхательной системы и деменции, пишет Daily Mail.

Ранее исследователи открыли, что диета с низким содержанием белка поможет замедлить старение. А другие учёные заявили, что долгой жизни способствует кетодиета — когда основной рацион составляют белки и жиры.