В Кемерове объявили розыск ушедшего из дома мальчика. 17-летний Никита Филимонов пропал 3 ноября.

Куда он ушёл — неизвестно, однако есть предположение, что подросток может быть в Екатеринбурге, сообщили в группе «Лиза Алерт».

Рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение среднее, русые волосы и голубые глаза, есть шрам на правой ноге. Он ушёл в чёрной одежде: олимпийке, джинсах и кроссовках, с собой взял рюкзак.

Тех, у кого есть данные о местоположении Никиты, просят сообщить по номеру 8−800−700−54−52 или 112.

Ранее ВашГород.ру писал, что «Лиза Алерт» просит волонтёров о помощи: в дар принимают вещи, необходимые для розыска пропавших.