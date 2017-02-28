Инженеры компании «Тойота» поделились далеко не самым позитивным прогнозом для машин с двигателем внутреннего сгорания.

По их прогнозам, уже к 2050 году Завершение производства машин с ДВС прогнозируется ближе к 2040 году. Бензиновые и дизельные моторы останутся только в виде составляющей гибридных двигателей.

Как сообщает портал «Реальное время», в Toyota уверены, гибридные автомобили останутся в линейке автопроизводителей, но на первый план все равно выйдут электромобили.

В настоящее время продажи электрокаров Toyota достигают 43%. На первом месте по популярности на рынке полюбившийся многим Prius. Ко всему прочему, Toyota собирается выпускать на рынок целую линейку электрифицированных авто, начиная с 2020 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, самой первой страной, которая решила отказаться от бензина стала Норвегия. Государство введет полный запрет на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Продажи таких автомобилей будут прекращены здесь уже в 2025 году.