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Авто

«Тойота» предсказала гибель авто с ДВС к 2050 году

Сегодня 12:05
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
auto-volgograd.com

Инженеры компании «Тойота» поделились далеко не самым позитивным прогнозом для машин с двигателем внутреннего сгорания.

По их прогнозам, уже к 2050 году Завершение производства машин с ДВС прогнозируется ближе к 2040 году. Бензиновые и дизельные моторы останутся только в виде составляющей гибридных двигателей.

Как сообщает портал «Реальное время», в Toyota уверены, гибридные автомобили останутся в линейке автопроизводителей, но на первый план все равно выйдут электромобили.

В настоящее время продажи электрокаров Toyota достигают 43%. На первом месте по популярности на рынке полюбившийся многим Prius. Ко всему прочему, Toyota собирается выпускать на рынок целую линейку электрифицированных авто, начиная с 2020 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, самой первой страной, которая решила отказаться от бензина стала Норвегия. Государство введет полный запрет на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Продажи таких автомобилей будут прекращены здесь уже в 2025 году.

Комментарии 6
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Анонимный пользователь
9 1
России это не грозит ещё лет 150
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Москва нам всем не верит.
6 0
Да через 50 лет вообще ничего не будет, останется только одно телевидение!
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вжух
2 0
с уя приус записали в электрокар? это гибрид! электрокар - это тесла, Chevrolet Bolt и прочие негибриды. а приус ездит на бензине и совсем мальца на ляктричестве, причем заряжать его нельзя как электрокар.
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Пу-Демон
0 0
Компания Honda разрабатывает революционную аккумуляторную батарею с возможностью очень быстрой зарядки. Уже с 2022 года ее начнут устанавливать на электромобили Хонда. Детали новой технологии держатся в секрете, однако известно, что всего 15 минут зарядки будет достаточно, чтобы электромобиль Honda проехал 240 км. В наши дни даже с использованием быстрого «чарджера» на специальной станции понадобится вдвое больше времени
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фтопку пу и ме
1 0
Компания Honda разрабатывает революционную аккумуляторную батарею с возможностью очень быстрой зарядки. Уже с 2022 года ее начнут устанавливать на электромобили Хонда. Детали новой технологии держатся в секрете, однако известно, что всего 15 минут зарядки будет достаточно, чтобы электромобиль Honda проехал 240 км. В наши дни даже с использованием быстрого «чарджера» на специальной станции понадобится вдвое больше времени
ну, объективности ради, надо бы еще написать ценник этой батареки )) технология технологией, а ценник играет первостепенную роль. плюс еще надо понимать долговечность этих батарей. у существующих батарей "гарантия" 160 тыс.км, да и то там куча оговорок. то есть по сути батарейка будет служить максимум лет 5, а потом будет резко падать производительность. к тому же ничего неизвестно по тестам в условиях зимы..
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ДЕБИЛ
3 0
У тих технологии, а у нас Церкви)))) Мы их замолим досмерти)))
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