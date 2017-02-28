В ГКБ № 1 приобрели новое стерилизационное оборудование.

Обработка инструментов и помещений в горбольнице теперь будет проходить на совершенно другом уровне. Отныне процесс лечения и работа врачей станут более безопасным, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководство больницы закупило две единицы нового стерилизационного оборудования. Оно уже запущено в эксплуатацию. Теперь обрабатывать помещения и мединструменты будет низкотемпературный плазменный стерилизатор. Его главное преимущество — возможность напрямую воздействовать на микробные клетки.

Кроме этого, в отделении стерилизации установили ультразвуковую мойку. В ней будут обрабатывать хирургические инструменты. Это позволит сделать первичную очистку более качественной. Такая мойка позволяет очистить инструменты от совершенно разных загрязнений: крови, коррозии, масла, лекарств. А также такой способ стерилизации безопасен для стекла, металла, пластика и керамики. При этом контакт медработника и загрязнённого инструмента сводится к минимуму.

Также специалисты ГКБ № 1 отметили, что новое оборудование позволяет обрабатывать инструменты, содержащие неоднородные материалы. Также есть возможность стерилизовать электрические и оптические инструменты, а также медицинские имплантаты. К слову, стерилизатор способен обрабатывать даже самые мелкие части и детали размером до 1 миллиметра.