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Здоровый город

В больнице Новокузнецка появилось оборудование нового поколения

Сегодня 12:15
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
АКО

В ГКБ № 1 приобрели новое стерилизационное оборудование.

Обработка инструментов и помещений в горбольнице теперь будет проходить на совершенно другом уровне. Отныне процесс лечения и работа врачей станут более безопасным, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководство больницы закупило две единицы нового стерилизационного оборудования. Оно уже запущено в эксплуатацию. Теперь обрабатывать помещения и мединструменты будет низкотемпературный плазменный стерилизатор. Его главное преимущество — возможность напрямую воздействовать на микробные клетки.

Кроме этого, в отделении стерилизации установили ультразвуковую мойку. В ней будут обрабатывать хирургические инструменты. Это позволит сделать первичную очистку более качественной. Такая мойка позволяет очистить инструменты от совершенно разных загрязнений: крови, коррозии, масла, лекарств. А также такой способ стерилизации безопасен для стекла, металла, пластика и керамики. При этом контакт медработника и загрязнённого инструмента сводится к минимуму.

Также специалисты ГКБ № 1 отметили, что новое оборудование позволяет обрабатывать инструменты, содержащие неоднородные материалы. Также есть возможность стерилизовать электрические и оптические инструменты, а также медицинские имплантаты. К слову, стерилизатор способен обрабатывать даже самые мелкие части и детали размером до 1 миллиметра.

Комментарии 3
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\\\
0 1
Как трогательно! Раньше все больше стиральным порошком мыли, а то и нет!
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123™
0 0
Как трогательно! Раньше все больше стиральным порошком мыли, а то и нет!
ничо раньше не мыли, поплюют на скальпель, к иконке прислонят, молитовкой шлифанут и в путь.
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Yes
1 0
Сейчас, втихаря, опять исчезнет, спишут, а потом в какой-нибудь частной лечебнице вынырнет.
Как говорил незабвенный О.Бендер: старое покупаем, новое крадём!
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