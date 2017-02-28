За три дня в Кемерове выпало около трети месячной нормы снега. Дорожные службы очищают улицы и вывозят снег.

За сутки вывезли 3,2 тысячи кубометров осадков, сообщили городские власти. Ночью на дороги вывели 46 спецмашин, которые разбрасывали реагенты, чистили остановки и пешеходные зоны.

Днём очисткой города занимаются 243 рабочих и 108 единиц техники. Очерёдность и сроки вывоза снега определяют категорией дорог: сначала чистят въезды в город и маршруты, по которым двигается общественный транспорт.

Утром кемеровчане застряли в девятибалльных пробках из-за непогоды, писал ВашГород.ру.