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В Кемерове за трое суток выпала треть месячной нормы снега

Сегодня 12:15
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
attorneyguss.com

За три дня в Кемерове выпало около трети месячной нормы снега. Дорожные службы очищают улицы и вывозят снег.

За сутки вывезли 3,2 тысячи кубометров осадков, сообщили городские власти. Ночью на дороги вывели 46 спецмашин, которые разбрасывали реагенты, чистили остановки и пешеходные зоны.

Днём очисткой города занимаются 243 рабочих и 108 единиц техники. Очерёдность и сроки вывоза снега определяют категорией дорог: сначала чистят въезды в город и маршруты, по которым двигается общественный транспорт.

Утром кемеровчане застряли в девятибалльных пробках из-за непогоды, писал ВашГород.ру.

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