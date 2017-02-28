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Должников по алиментам приравняют к покойникам

Сегодня 12:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
semyaizakon.ru

Неплательщикам алиментов ещё больше усложнят жизнь.

Министерство юстиции подготовило поправки к Закону «Об исполнительном производстве» и Гражданскому кодексу. Согласно им, неплательщика алиментов, который находится в розыске более года, смогут признать в суде пропавшим без вести. В этом случае родитель сможет обратиться за пенсией по потере кормильца для ребёнка, пишет Novokuznetsk.su.

Сейчас в признании алиментщика пропавшим без вести обычно отказывают. По закону, судья должен обращаться за информацией о розыске человека в ОВД, а там таких данных нет. Новые поправки же разрешат пользоваться информацией судебных приставов. Таким образом, родитель сможет обратиться в суд и написать заявление о признании должника безвестно отсутствующим и претендовать на пенсию о потере кормильца для ребёнка.

Должников в этом случае ждут и другие неприятности — увольнение с работы, снятие с регистрационного учёта и оформление опеки над имуществом, сообщает «Коммерсантъ». Таким образом злостные неплательщики станут ограниченно дееспособными.

Напомним, ранее судебным приставам разрешили самим задерживать должников по алиментам. Это касается тех, кто не платил в течение двух и более месяцев.

Ранее в России предложили создать алиментный фонд. Средства пошли бы детям, чьи родители уклоняются от выплаты положенных ребёнку денег.

Комментарии 9
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Илья
8 2
И то верно! Налогом обложить за бездетность холостяков, а деньги эти пустить в алиментный фонд)))))))))) АХАХХАХАХАХ
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*
0 0
Еще бы нашли способ воздействовать на тех, кто не соглашается предоставлять документы для получения пособия по уходу за ребенком или если не известно местонахождение. Без справки с места работы это пособие не будут выплачивать, а истребовать данные документы со второго родителя, если отношения плохие, практически невозможно... Вот и мыкаются люди.
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321
10 13
Мужчины, имейте женщин в зад! и детей не будет и проблем тоже
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Евгения
3 0
Получается такой человек и прописки и жилплощади лишаться будет , если его объявят пропавшим безвести? Или как такой вопрос решаться будет?
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*
13 2
Мужчины, имейте женщин в зад! и детей не будет и проблем тоже
Вот твоим родителям бы кто объяснил это в свое время...
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К
7 1
Все может быть ещё проще: алименты выплачивает государство, а "уклонисты" держат ответ перед ним. А с государством "не забалуешь".
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К
0 0
Правда, нужно ограничить верхнюю планку ибо нефиг
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\\\
5 0
Мужчины, имейте женщин в зад! и детей не будет и проблем тоже
Ты из зада и родился! Потомственный глиномес!!!!!
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Елена
3 0
На мой взгляд, очень даже адекватные меры!
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