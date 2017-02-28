Неплательщикам алиментов ещё больше усложнят жизнь.

Министерство юстиции подготовило поправки к Закону «Об исполнительном производстве» и Гражданскому кодексу. Согласно им, неплательщика алиментов, который находится в розыске более года, смогут признать в суде пропавшим без вести. В этом случае родитель сможет обратиться за пенсией по потере кормильца для ребёнка, пишет Novokuznetsk.su.

Сейчас в признании алиментщика пропавшим без вести обычно отказывают. По закону, судья должен обращаться за информацией о розыске человека в ОВД, а там таких данных нет. Новые поправки же разрешат пользоваться информацией судебных приставов. Таким образом, родитель сможет обратиться в суд и написать заявление о признании должника безвестно отсутствующим и претендовать на пенсию о потере кормильца для ребёнка.

Должников в этом случае ждут и другие неприятности — увольнение с работы, снятие с регистрационного учёта и оформление опеки над имуществом, сообщает «Коммерсантъ». Таким образом злостные неплательщики станут ограниченно дееспособными.

Напомним, ранее судебным приставам разрешили самим задерживать должников по алиментам. Это касается тех, кто не платил в течение двух и более месяцев.

Ранее в России предложили создать алиментный фонд. Средства пошли бы детям, чьи родители уклоняются от выплаты положенных ребёнку денег.