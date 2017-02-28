В администрации рассказали, как борются со стихией.
Напомним, за последние несколько дней в Новокузнецке выпало немало снега. В связи с чем коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности.
В Управлении дорожно-коммунального хозяйства рассказали, что в первую очередь внимание уделяют самым опасным местам. К ним относятся дорожные развязки, мосты, а также спуски и подъёмы, дороги по которым движется общественный транспорт. Такие отрезки дорог обрабатываются противогололёдной смесью, которая содержит соль и песок.
Кроме этого, следят за остановочными пунктами и пешеходными переходами. Там также идёт посыпка пескосоляной смесью и уборка снега.
В ведомстве пояснили, что только за последние несколько дней из Новокузнецка вывезли в специализированные места 789 кубометров снега. А противогололёдных материалов было израсходовано 892 кубометра.
Работники коммунальной службы производят подобные работы по мере необходимости в течение нескольких часов после снегопада. Однако в час пик уборка не производится, чтобы не создавать пробок на дорогах.
В УДКХиБ напомнили автомобилистам и пешеходам, что зимой стоит быть особо осторожным на дороге.
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