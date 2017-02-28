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В Новокузнецке полным ходом идёт уборка снега

Сегодня 13:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Akzent.zp.ua

В администрации рассказали, как борются со стихией.

Напомним, за последние несколько дней в Новокузнецке выпало немало снега. В связи с чем коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности.

В Управлении дорожно-коммунального хозяйства рассказали, что в первую очередь внимание уделяют самым опасным местам. К ним относятся дорожные развязки, мосты, а также спуски и подъёмы, дороги по которым движется общественный транспорт. Такие отрезки дорог обрабатываются противогололёдной смесью, которая содержит соль и песок.

Кроме этого, следят за остановочными пунктами и пешеходными переходами. Там также идёт посыпка пескосоляной смесью и уборка снега.

В ведомстве пояснили, что только за последние несколько дней из Новокузнецка вывезли в специализированные места 789 кубометров снега. А противогололёдных материалов было израсходовано 892 кубометра.

Работники коммунальной службы производят подобные работы по мере необходимости в течение нескольких часов после снегопада. Однако в час пик уборка не производится, чтобы не создавать пробок на дорогах.

В УДКХиБ напомнили автомобилистам и пешеходам, что зимой стоит быть особо осторожным на дороге.

Комментарии 5
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вася
1 2
кто сочиняет эти фэйки??? ни одной уборочной машины не видел на дороге!
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Павел Фомин
0 0
Зато тротуары и внутридомовую территорию ВООБЩЕ никто не убирает!
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Местный
0 0
Главное то, что уборку делают "установленные лица", значит можно не беспокоиться за качество работ, а то по осени кинулись тут "неустановленные лица" в грязь асфальт на Курако укладывать.
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ААА
1 0
кто сочиняет эти фэйки??? ни одной уборочной машины не видел на дороге!
видел в 7.25 утром три КАМАЗа на Левом на объездной))))
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я
1 0
Климасенко чистят,сам видел.В городе в центре,да везде.Рабочие в жилетках с лопатами.Был приятно удивлён.
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