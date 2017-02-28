Два участка на право добычи угля продадут в Кемеровской области. Стоимость составляет 614,5 миллиона рублей.

Как сообщает «Коммерсант», торги пройдут 26 декабря. Оба контракта будут заключены сроком на 20 лет. На аукцион выставлена шахта «Ильинская-1» Красулинского каменноугольного месторождения. запасы угля составляют 44,9 миллиона тонн. Минимальная цена на данный участок 320 миллионов рублей

Другой участок находится в Верхнетешском каменноугольном месторождении и шахтоуправления «Анжерское» с запасом угля в 107,9 миллиона тонн, стоимость контракта — 293,7 миллиона рублей.

Напомним, в Кузбассе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством угольных разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.

Чиновники также не прислушиваются к местным жителям и продолжают переводить тысячи квадратных метров земли под нужды промышленности. Они подписывают документы о переводе земель под угледобычу.

Так, земельный участок в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе потерял статус земель сельскохозяйственного назначения. А в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.