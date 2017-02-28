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В Кузбассе продадут с аукциона два участка для добычи угля за 614 миллионов

Сегодня 13:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

Два участка на право добычи угля продадут в Кемеровской области. Стоимость составляет 614,5 миллиона рублей.

Как сообщает «Коммерсант», торги пройдут 26 декабря. Оба контракта будут заключены сроком на 20 лет. На аукцион выставлена шахта «Ильинская-1» Красулинского каменноугольного месторождения. запасы угля составляют 44,9 миллиона тонн. Минимальная цена на данный участок 320 миллионов рублей

Другой участок находится в Верхнетешском каменноугольном месторождении и шахтоуправления «Анжерское» с запасом угля в 107,9 миллиона тонн, стоимость контракта — 293,7 миллиона рублей.

Напомним, в Кузбассе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством угольных разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.

Чиновники также не прислушиваются к местным жителям и продолжают переводить тысячи квадратных метров земли под нужды промышленности. Они подписывают документы о переводе земель под угледобычу.

Так, земельный участок в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе потерял статус земель сельскохозяйственного назначения. А в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Комментарии 14
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Екарный бабай
21 0
Перед уходом того чьё имя нельзя называть,дрянь набивает карманы,не стыдясь уже не кого и не чего. Не понимая что расплата всё одно настигнет,но не их а внуков.
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хрен с горы
1 7
Ну что, терпилы, 2 новых разреза вам (нам)
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ника
2 4
не приведи бог видеть русский бунт ,бессмысленный и беспощадный
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2
6 3
не приведи бог видеть русский бунт ,бессмысленный и беспощадный
ты смешная, однако ...
ну помечтай-помечтай ...
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Екарный бабай
3 0
Она не мечтает,а боится. Как и все те у кого есть мозги. Потому как уже низы не могут,а верхи не хотят.
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ААА
2 0
А в Щегловке случаем уголька нет?
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хрен с горы
1 0
А в Щегловке случаем уголька нет?
Есть. Она тоже вся в разрезах
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1
0 0
Есть. Она тоже вся в разрезах
Там один разрез
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ААА
0 1
Есть. Она тоже вся в разрезах
Где нибудь в центре Щегловки ямку выколи бы!
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!
2 0
Где нибудь в центре Щегловки ямку выколи бы!
Под обладминистрацией! Раскопать все, запустить браконьерскую добычу углей.
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антиразрез
0 0
не приведи бог видеть русский бунт ,бессмысленный и беспощадный
Ага, щаззз
Быстро пригонят всяких росгвардейцев, вагнеровцев и прочих, которых за наш счет содержат
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ника
0 0
ты смешная, однако ...
ну помечтай-помечтай ...
это вы смешной! если власть ничего не скрывая отвешивает обществу одну пощечину ,за другой ,вытирает ноги, плюет на их просьбы, и будут дальше это делать, тут ненадо быть бабушкой вангой
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Имя есть
1 0
Ну что, терпилы, 2 новых разреза вам (нам)
Разницу между разрезами и шахтами не улавливаешь? В статье речь о шахтах
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