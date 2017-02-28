Два участка на право добычи угля продадут в Кемеровской области. Стоимость составляет 614,5 миллиона рублей.
Как сообщает «Коммерсант», торги пройдут 26 декабря. Оба контракта будут заключены сроком на 20 лет. На аукцион выставлена шахта «Ильинская-1» Красулинского каменноугольного месторождения. запасы угля составляют 44,9 миллиона тонн. Минимальная цена на данный участок 320 миллионов рублей
Другой участок находится в Верхнетешском каменноугольном месторождении и шахтоуправления «Анжерское» с запасом угля в 107,9 миллиона тонн, стоимость контракта — 293,7 миллиона рублей.
Напомним, в Кузбассе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством угольных разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Акция протеста была организована в центре Новокузнецка.
30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.
Чиновники также не прислушиваются к местным жителям и продолжают переводить тысячи квадратных метров земли под нужды промышленности. Они подписывают документы о переводе земель под угледобычу.
Так, земельный участок в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе потерял статус земель сельскохозяйственного назначения. А в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.
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ну помечтай-помечтай ...
Быстро пригонят всяких росгвардейцев, вагнеровцев и прочих, которых за наш счет содержат
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