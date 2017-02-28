Работа, развлечения, общение с друзьями — мы используем электронику практически в каждой сфере своей жизни.
Именно поэтому нужно тщательно следить за работоспособностью своего девайса. Решить любую техническую проблему поможет «Аксеум» — интернет-магазин запчастей и аксессуаров с 7-летним опытом успешной работы по всей России.
Головной офис компании расположен в Томске; оттуда отправляются все товары. А недавно в Кемерове открылся первый региональный филиал. Теперь жители города будут получать свои заказы намного быстрее!
Почему покупатели выбирают интернет-магазин «Аксеум»?
Скоро сдавать курсовую работу, а ноутбук сломался? Не включается телефон с важными номерами? Экран нового планшета покрылся трещинами после падения? Ассортимент магазина поможет справиться с любой трудностью!
На складе всегда доступны свыше 10 000 запчастей для телефонов. При этом выбор постоянно растёт, добавляются новые товары.
Вот пример из недавнего обновления:
Здесь всегда доступны оригинальные товары и высококачественные копии популярных брендов: Asus, Highscreen, LG, Xiaomi, HTC, ZTE и многие другие. А главное, вернуть покупку можно в течение 90 дней!
Если товар не подошёл, оказался неисправным (что случается крайне редко), или вы просто передумали его покупать — смело обращайтесь к менеджерам. Магазин вернёт деньги или обменяет на аналогичное изделие.
Кемеровский филиал расположился в самом центре города, по адресу проспект Ленина, 39. Больше не нужно ждать, пока почтовая служба доставит заказ из Томска. Забирайте заказ прямо в магазине. К оплате принимаются электронные деньги и наличные.
Для постоянных клиентов действует программа лояльности. Чем больше покупаете, тем ниже цены. Для партнёров предусмотрены особые условия сотрудничества.
Интенет-магазин запчастей для электроники «Аксеум».
Склад в Кемерове
+7 (3842) 63-80-80
Будем рады видеть вас в нашем магазине
проспект Ленина, 39
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