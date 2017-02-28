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Шахту в Кузбассе признали банкротом

Сегодня 13:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nnm.me

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом шахту «Алексиевская» угольной компании «Заречная» и ввёл на предприятии конкурсное производство на 6 месяцев.

Как сообщает SU, платежеспособность шахты восстановить уже невозможно. Кредиторы просят вернуть 19,6 миллиардов рублей. Это намного больше, чем стоимость всего имущества должника.

Ранее ВашГород.ру сообщал, ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

Напомним, работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращался в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».

Комментарии 6
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Екарный бабай
5 0
Трындец Полысаеву. Печально,но предсказуемо для территории бобра.
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Читатель
0 4
Трындец Полысаеву. Печально,но предсказуемо для территории бобра.
А теперь прочитайте комментарии к предыдущей новости (о продаже новых участков под добычу) и определитесь, чего вообще надо?
Открывают - куча недовольств.
Закрывают - трындец городу, как жить...
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Павел Фомин
5 0
А теперь прочитайте комментарии к предыдущей новости (о продаже новых участков под добычу) и определитесь, чего вообще надо?
Открывают - куча недовольств.
Закрывают - трындец городу, как жить...
Потому что, и открывать, и закрывать, и работать, надо с соблюдением всех требований современных безопасных технологий, проще говоря, работать не обижая людей, не наезжая и не гадя им, прибирать за собой, выполняя рекультивацию, не отжимать чужое и проч.
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ника
0 0
А теперь прочитайте комментарии к предыдущей новости (о продаже новых участков под добычу) и определитесь, чего вообще надо?
Открывают - куча недовольств.
Закрывают - трындец городу, как жить...
вы этот вопрос задайте тем, кто превратил россию в примитивную сырьевую колонию
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Миша
1 0
А теперь прочитайте комментарии к предыдущей новости (о продаже новых участков под добычу) и определитесь, чего вообще надо?
Открывают - куча недовольств.
Закрывают - трындец городу, как жить...
Шахта не может быть банкротом, это объект неодушевлённый. Банкротом может быть лишь собственник и акционеры, но об их банкротстве речи вообще не идёт. Обыкновенный бизнес - одни собственники, что-то делят с другими, путём купли-продажи шахты и природных ресурсов вместе с шахтёрами. Среди акционеров Казахстан, Украина, и т.д.
ответить
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Читатель
0 0
Шахта не может быть банкротом, это объект неодушевлённый. Банкротом может быть лишь собственник и акционеры, но об их банкротстве речи вообще не идёт. Обыкновенный бизнес - одни собственники, что-то делят с другими, путём купли-продажи шахты и природных ресурсов вместе с шахтёрами. Среди акционеров Казахстан, Украина, и т.д.
Шахта - юридическое лицо, имеющее собственников. И оно может быть банкротом, если есть долги более 100 тысяч рублей. Иногда до банкротства доводят специально, чтобы не платить долги.
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