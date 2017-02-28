Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом шахту «Алексиевская» угольной компании «Заречная» и ввёл на предприятии конкурсное производство на 6 месяцев.

Как сообщает SU, платежеспособность шахты восстановить уже невозможно. Кредиторы просят вернуть 19,6 миллиардов рублей. Это намного больше, чем стоимость всего имущества должника.

Ранее ВашГород.ру сообщал, ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

Напомним, работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращался в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».