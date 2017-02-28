В Кемерове по проекту «Безопасные и качественные дороги» установят 10 новых камер, которые фиксируют превышение скорости.

Камеры появятся на перекрёстках:

Кроме того, за скоростью машин будут следить на улице Пригородной, Логовом шоссе, проспекте Химиков на участке от улицы Терешковой до Тухачевского.

С начала ноября в городе запустили восемь новых камер, которые реагируют на нарушения ПДД, писал ВашГород.ру. Помимо этого, на двух кемеровских улицах запретят парковку.

Городские власти отметили, что в этом году число мест концентрации ДТП снизили с 28 до 18. Кроме того, смертность на кемеровских дорогах сократилась на 30% по сравнению с предыдущими годами.