Новокузнечан зовут на фестиваль «Джаз у старой крепости».

Напомним, он пройдёт в Новокузнецке в джаз-клубе «Геликон» 22, 23 и 24 ноября. Как уже сообщал ВашГород.ру, вход по пригласительным билетам. Их получат горожане, которые внесли вклад в развитие города.

Впрочем, простые жители тоже смогут попасть на фестиваль. В джаз-клубе можно бесплатно получить пригласительный.

«Выдаём в свободном доступе. Один пригласительный на одно лицо и на один день. Сейчас остались на 22 ноября», — сообщила ВашГород.ру представитель джаз-клуба «Геликон».

Как указано в программе фестиваля на сайте, 22 числа с 19:00 выступит саксофонист Олег Грымов из Москвы, оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд» и квинтет Антона Горбунова из Москвы.