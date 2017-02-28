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В Новокузнецке выдают бесплатные пригласительные на джазовый фестиваль

Сегодня 14:09
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Новокузнечан зовут на фестиваль «Джаз у старой крепости».

Напомним, он пройдёт в Новокузнецке в джаз-клубе «Геликон» 22, 23 и 24 ноября. Как уже сообщал ВашГород.ру, вход по пригласительным билетам. Их получат горожане, которые внесли вклад в развитие города.

Впрочем, простые жители тоже смогут попасть на фестиваль. В джаз-клубе можно бесплатно получить пригласительный.

«Выдаём в свободном доступе. Один пригласительный на одно лицо и на один день. Сейчас остались на 22 ноября», — сообщила ВашГород.ру представитель джаз-клуба «Геликон».

Как указано в программе фестиваля на сайте, 22 числа с 19:00 выступит саксофонист Олег Грымов из Москвы, оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд» и квинтет Антона Горбунова из Москвы.

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