Кузбасские судебные приставы обнаружили в одной из компаний в городе Топки опасные компьютеры.

Восемь устройств превышали допустимую норму излучения в 2−2,5 раза, выяснили специалисты Роспотребнадзора, сообщили в УФССП России по Кемеровской области. Вредное излучение негативно влияло на здоровье, могло привести к болезням лёгкой и средней тяжести или обострить хронические заболевания. По словам источника, близкого к ситуации, это произошло в управляющей компании.

Приставы выехали на место и отключили компьютеры: мониторы выключили и перенесли в другой кабинет. Оказалось, что уровень излучения зависит от того, где находится компьютер — в разных кабинетах одно и то же устройство показывало разные результаты.

«Даже в разных углах кабинета уровень излучения оказывался разным. Это может быть связано с близостью к электропроводке, специалисты сейчас выясняют причину», — прокомментировали корреспонденту ВашГород.ру в пресс-службе судебных приставов.

Специалисты отключили мониторы на 90 дней, за это время необходимо выяснить точную причину перепадов уровня вредного излучения и устранить её.