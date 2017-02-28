Кузбасские судебные приставы обнаружили в одной из компаний в городе Топки опасные компьютеры.
Восемь устройств превышали допустимую норму излучения в 2−2,5 раза, выяснили специалисты Роспотребнадзора, сообщили в УФССП России по Кемеровской области. Вредное излучение негативно влияло на здоровье, могло привести к болезням лёгкой и средней тяжести или обострить хронические заболевания. По словам источника, близкого к ситуации, это произошло в управляющей компании.
Приставы выехали на место и отключили компьютеры: мониторы выключили и перенесли в другой кабинет. Оказалось, что уровень излучения зависит от того, где находится компьютер — в разных кабинетах одно и то же устройство показывало разные результаты.
«Даже в разных углах кабинета уровень излучения оказывался разным. Это может быть связано с близостью к электропроводке, специалисты сейчас выясняют причину», — прокомментировали корреспонденту ВашГород.ру в пресс-службе судебных приставов.
Специалисты отключили мониторы на 90 дней, за это время необходимо выяснить точную причину перепадов уровня вредного излучения и устранить её.
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Приставы, следящие за здоровьем населения.
Излучение, зависящее от:
1) близости к электропроводке;
2) конкретного угла помещения.
Чую, приставы на пороге огромного научного открытия!
"...Специалисты отключили мониторы на 90 дней, за это время необходимо выяснить точную причину перепадов уровня вредного излучения и устранить её..."
Приставы - они такие! Заботливые!
:-)
Похоже этот "источник" - как раз тот самый источник излучения!
Ближе него точно никого нет! Инфа 146%!
:-))