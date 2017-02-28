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«Яндекс.Деньги» начал сотрудничать с магазинами и кинотеатрами

Сегодня 14:50
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kommersant.ru

Россиянам теперь смогут покупать подарочные сертификаты на сервисе «Яндекс.Деньги».

Цифровым сертификатом можно расплатиться в магазине, кинотеатре и так далее. Среди партнёров компании — Ozon, Детский мир", «М.Видео», «Адамас», «ЛитРес» и так далее.

Оплатить услугу можно и без регистрации электронного кошелька. Сертификат придёт по электронной почте. Также его можно будет распечатать.

Затем сертификат активируют в интернет-магазине или в торговой точке, пишет Retail.

«Яндекс.Деньги» — один из самых популярных электронных кошельков. Всего им пользуются около 34 миллионов человек. Каждый день открываются до 15 000 новых кошельков.

Ранее «Яндекс» запустил уникального голосового помощника «Алису», аналог Siri в iOs. Программа умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать.

После запуска «Алисы» многие пользователи пробовали общаться с ней и обнаружили, что она весьма непредсказуема, а иногда вообще дерзит. ВашГород.ру тоже поговорил с голосовым помощником.

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