Россиянам теперь смогут покупать подарочные сертификаты на сервисе «Яндекс.Деньги».
Цифровым сертификатом можно расплатиться в магазине, кинотеатре и так далее. Среди партнёров компании — Ozon, Детский мир", «М.Видео», «Адамас», «ЛитРес» и так далее.
Оплатить услугу можно и без регистрации электронного кошелька. Сертификат придёт по электронной почте. Также его можно будет распечатать.
Затем сертификат активируют в интернет-магазине или в торговой точке, пишет Retail.
«Яндекс.Деньги» — один из самых популярных электронных кошельков. Всего им пользуются около 34 миллионов человек. Каждый день открываются до 15 000 новых кошельков.
Ранее «Яндекс» запустил уникального голосового помощника «Алису», аналог Siri в iOs. Программа умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать.
После запуска «Алисы» многие пользователи пробовали общаться с ней и обнаружили, что она весьма непредсказуема, а иногда вообще дерзит. ВашГород.ру тоже поговорил с голосовым помощником.
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