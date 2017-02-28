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Кузбасские школьники встанут на стражу экономики

Сегодня 06:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
на.мвд.рф

Кузбасские школьники могут принять участие во всероссийской олимпиаде «На страже экономики». Победители получать награды и ценные подарки.

Олимпиада организована МВД России. Школьникам предстоит решать различные тематические задания, а также отвечать на вопросы, которые касаются обеспечения защиты экономических интересов государства.

Олимпиада будет состоять из двух этапов: интернет-тестирование и заключительный этап. Для того, чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 декабря 2017 года.

Далее победителей пригласят на заключительный этап, который состоится в Нижнем Новгороде. Тематика заданий посвящена разделам «Право» и «Экономика» школьной программы по «Обществознанию». К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 8−11 классов.

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.

Комментарии 3
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Прогуляйте месяц урок истории, с экономим на зарплате учителя истории.
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Автор статьи, в частности, заголовка, явно уроки русского языка и литературы прогуливал... РЕБЯТА! "Встать на стражУ" - это, буквально, утвердить свое туловище ногами на физических телах людей, именуемых стражей. В вашем случае писать надо "встать на стражЕ" - или, "настороже", что значит, - охранять, оберегать. Не стыдно печатать заголовки на уровне первоклассников?
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