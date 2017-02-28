Кузбасские школьники могут принять участие во всероссийской олимпиаде «На страже экономики». Победители получать награды и ценные подарки.
Олимпиада организована МВД России. Школьникам предстоит решать различные тематические задания, а также отвечать на вопросы, которые касаются обеспечения защиты экономических интересов государства.
Олимпиада будет состоять из двух этапов: интернет-тестирование и заключительный этап. Для того, чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 декабря 2017 года.
Далее победителей пригласят на заключительный этап, который состоится в Нижнем Новгороде. Тематика заданий посвящена разделам «Право» и «Экономика» школьной программы по «Обществознанию». К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 8−11 классов.
Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.
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