Кузбасские школьники могут принять участие во всероссийской олимпиаде «На страже экономики». Победители получать награды и ценные подарки.

Олимпиада организована МВД России. Школьникам предстоит решать различные тематические задания, а также отвечать на вопросы, которые касаются обеспечения защиты экономических интересов государства.

Олимпиада будет состоять из двух этапов: интернет-тестирование и заключительный этап. Для того, чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 декабря 2017 года.

Далее победителей пригласят на заключительный этап, который состоится в Нижнем Новгороде. Тематика заданий посвящена разделам «Право» и «Экономика» школьной программы по «Обществознанию». К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 8−11 классов.

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.