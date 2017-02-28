В Кузбассе стартовала акция по борьбе с наркотиками «Сообщи, где торгуют смертью».
Началась она 13 ноября и продлится до 24 числа.
В городах Кемеровской области начала работу горячая линия, куда можно сообщить сведения о распространении наркотиков на территории региона. Например, адрес или имена людей, занимающихся распространением.
Также по телефонам можно получить информацию об организациях, которые оказывают помощь наркобольным, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новокузнецку.
Всем позвонившим анонимность гарантируется.
Однако сообщить о торговле наркотиками можно не только во время проведения акции, а так же в любой день.
Телефоны горячей линии:
Также информацию можно сообщить по номерам 02 или с мобильного 102.
Информация о реабилитационных центрах и организациях: 8-(3842)-57−07−07.
Полный список телефонов для всех городов Кемеровской области можно узнать на сайте 42.мвд.рф.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке реклама наркотиков заполонила улицы. Специалисты рассказали, как с этим борются в городе и области.
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Потом нельзя будет сообщать? Или реагировать просто не будут. Да у нас в городе дофига этих мест, очень часто гуляю с собакой и вижу как эти нелюди роют землю, снег))))
Потом нельзя будет сообщать? Или реагировать просто не будут. Да у нас в городе дофига этих мест, очень часто гуляю с собакой и вижу как эти нелюди роют землю, снег))))