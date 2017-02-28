В Кузбассе стартовала акция по борьбе с наркотиками «Сообщи, где торгуют смертью».

Началась она 13 ноября и продлится до 24 числа.

В городах Кемеровской области начала работу горячая линия, куда можно сообщить сведения о распространении наркотиков на территории региона. Например, адрес или имена людей, занимающихся распространением.

Также по телефонам можно получить информацию об организациях, которые оказывают помощь наркобольным, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новокузнецку.

Всем позвонившим анонимность гарантируется.

Однако сообщить о торговле наркотиками можно не только во время проведения акции, а так же в любой день.

Телефоны горячей линии:

В Кемерове 8-(3842)-36−45−01, 8-(3842)-58−00−58.

В Новокузнецке — 8-(3843)-57−43−22.

Также информацию можно сообщить по номерам 02 или с мобильного 102.

Информация о реабилитационных центрах и организациях: 8-(3842)-57−07−07.

Полный список телефонов для всех городов Кемеровской области можно узнать на сайте 42.мвд.рф.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке реклама наркотиков заполонила улицы. Специалисты рассказали, как с этим борются в городе и области.