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Полиция просит помочь кузбассовцев в борьбе с наркотиками

Сегодня 15:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Imenno.ru

В Кузбассе стартовала акция по борьбе с наркотиками «Сообщи, где торгуют смертью».

Началась она 13 ноября и продлится до 24 числа.

В городах Кемеровской области начала работу горячая линия, куда можно сообщить сведения о распространении наркотиков на территории региона. Например, адрес или имена людей, занимающихся распространением.

Также по телефонам можно получить информацию об организациях, которые оказывают помощь наркобольным, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новокузнецку.

Всем позвонившим анонимность гарантируется.

Однако сообщить о торговле наркотиками можно не только во время проведения акции, а так же в любой день.

Телефоны горячей линии:

  • В Кемерове 8-(3842)-36−45−01, 8-(3842)-58−00−58.
  • В Новокузнецке — 8-(3843)-57−43−22.

Также информацию можно сообщить по номерам 02 или с мобильного 102.

Информация о реабилитационных центрах и организациях: 8-(3842)-57−07−07.

Полный список телефонов для всех городов Кемеровской области можно узнать на сайте 42.мвд.рф.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке реклама наркотиков заполонила улицы. Специалисты рассказали, как с этим борются в городе и области.

Комментарии 3
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ёжик
2 1
Если раньше закрашивали надписи телефонов и прочее, по наркотикам. То теперь везде пестрят на стенах предложение заработка по раскладки наркотиков, работа курьера! И никто ни куда не сообщает и никто ничего не замазывает. Участковые ходят мимо, видят всё сами. А молодняка курьеров и не молодых курьеров, становится всё больше и больше. Разве эти люди не понимают что они делают? И никогда не поверю что они занимаются этим из-за бедности.
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123
1 0
А почему всего месяц то?)))
Потом нельзя будет сообщать? Или реагировать просто не будут. Да у нас в городе дофига этих мест, очень часто гуляю с собакой и вижу как эти нелюди роют землю, снег))))
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ника
1 0
А почему всего месяц то?)))
Потом нельзя будет сообщать? Или реагировать просто не будут. Да у нас в городе дофига этих мест, очень часто гуляю с собакой и вижу как эти нелюди роют землю, снег))))
в китае наркокурьеров публично казнят , в назидании другим, это жестоко но необходимо
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