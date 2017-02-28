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Юная новокузнечанка поедет на соревнования по боевым искусствам в Сочи

Сегодня 15:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

15-летняя новокузнечанка Анна Баева поедет на соревнования по боевым искусствам в Сочи.

Именно там с 16 по 19 ноября пройдёт VIII летняя Спартакиада учащихся России. Ребята будут соревноваться в ушу, айкидо, тайском боксе, всестилевом карате и мас-рестлинге. Анна поучаствует в состязании по тайскому боксу.

Анна с тренером

«Я занимаюсь 1,5 года. В моем весе будет примерно девять человек. Всего соревновательных дней два, значит, я попадаю на два боя в день. Чувствую себя совершенно спокойно, ведь меня хорошо подготовил к этим соревнованиям мой тренер, осталось сделать вес, и в путь. Благодаря моему любимому залу, который помогает мне развиваться в этом виде спорта, я рассчитываю занять призовое место», — рассказала ВашГород.ру Анна Баева.

Добавим, юная новокузнечанка бесплатно занимается в зале единоборств «From Russia». Как редакции уточнила владелец зала Марта Нелюбина, на их площадке на безвозмездной основе занимаются сразу несколько перспективных спортсменов, которые представляют Новокузнецк на соревнованиях различного уровня.

Комментарии 1
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