15-летняя новокузнечанка Анна Баева поедет на соревнования по боевым искусствам в Сочи.

Именно там с 16 по 19 ноября пройдёт VIII летняя Спартакиада учащихся России. Ребята будут соревноваться в ушу, айкидо, тайском боксе, всестилевом карате и мас-рестлинге. Анна поучаствует в состязании по тайскому боксу.

Анна с тренером

«Я занимаюсь 1,5 года. В моем весе будет примерно девять человек. Всего соревновательных дней два, значит, я попадаю на два боя в день. Чувствую себя совершенно спокойно, ведь меня хорошо подготовил к этим соревнованиям мой тренер, осталось сделать вес, и в путь. Благодаря моему любимому залу, который помогает мне развиваться в этом виде спорта, я рассчитываю занять призовое место», — рассказала ВашГород.ру Анна Баева.

Добавим, юная новокузнечанка бесплатно занимается в зале единоборств «From Russia». Как редакции уточнила владелец зала Марта Нелюбина, на их площадке на безвозмездной основе занимаются сразу несколько перспективных спортсменов, которые представляют Новокузнецк на соревнованиях различного уровня.