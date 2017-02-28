Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провёл совещание, на котором поручил усилить работу по профилактике ДТП. Меры приняли после двух серьёзных аварий.
Одно из происшествий случилось в Берёзовском — по предварительным данным, водитель «БМВ 735» сбил пенсионерку с четырьмя детьми, одна из девочек скончалась, остальных госпитализировали. оказалось, что этим утром женщина вела ребят в школу. Тулеев распорядился оказать материальную помощь семье погибшей девочки.
Другая авария случилась 13 ноября на трассе: водитель «Фольксвагена Гольф» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который от удара упал на бок. Водитель НЕФАЗа пострадал, его увезли в больницу.
Коммунальщикам и инспекторам ГИБДД поручили следить за уборкой дорог. Спецмашины должны работать круглые сутки, заявил глава региона.
Кроме того, в школах расскажут о том, как правильно вести себя на проезжей части.
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А как что-то популистское пукнуть, то резко из комы выходит