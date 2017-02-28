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В Кузбассе усилят профилактику ДТП после двух серьёзных аварий

Сегодня 15:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Регион 42

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провёл совещание, на котором поручил усилить работу по профилактике ДТП. Меры приняли после двух серьёзных аварий.

Одно из происшествий случилось в Берёзовском — по предварительным данным, водитель «БМВ 735» сбил пенсионерку с четырьмя детьми, одна из девочек скончалась, остальных госпитализировали. оказалось, что этим утром женщина вела ребят в школу. Тулеев распорядился оказать материальную помощь семье погибшей девочки.

Другая авария случилась 13 ноября на трассе: водитель «Фольксвагена Гольф» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который от удара упал на бок. Водитель НЕФАЗа пострадал, его увезли в больницу.

Коммунальщикам и инспекторам ГИБДД поручили следить за уборкой дорог. Спецмашины должны работать круглые сутки, заявил глава региона.

Кроме того, в школах расскажут о том, как правильно вести себя на проезжей части.

Комментарии 2
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хрен с горы
0 0
Непонятно: как что-то антинародное подписывать, так он на больничном и подписывает Чернов.
А как что-то популистское пукнуть, то резко из комы выходит
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Павел Фомин
3 0
Профилактика - это когда заранее проводят мероприятия по предупреждению наступления опасных последствий. А у нас всё наоборот, после случившегося вспомнили, что зима пришла. Только гаишники всё-равно не пробиваемые. Они, как тот кот Васька, что слушает, да ест, как зациклились на штрафах, и больше не собираются ничего делать. Нужна местная полиция, подконтрольная местным властям. Вот тогда будет шанс заставить её работать, а не делать вид, что работает.
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