В Новокузнецке на ремонт дворовых территорий подано 275 заявок, на благоустройство общественных мест — 18.

Чиновники администрации Новокузнецка встретились с представителями управляющих компаний и общественностью для обсуждения федеральной программы «Комфортная городская среда».

На 2018 год подано 275 заявок на ремонт дворов и 18 заявок на благоустройство парков и скверов. Для сравнения в 2017 году отремонтировали 74 двора и 3 общественных территории (в сквере имени Выпова работы скоро обещают закончить).

На это было выделено 190 миллионов из федерального бюджета, а что касается дворовых территорий, то их обустройство проходило при софинансировании собственников.

В 2018 чиновники планируют сделать не меньше. Однако пока они точно не знают, сколько денег выделят из федерального бюджета на эти цели.