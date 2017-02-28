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В Новокузнецке отремонтируют дворы и парки за федеральные деньги

Сегодня 15:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
комитет ЖКХ

В Новокузнецке на ремонт дворовых территорий подано 275 заявок, на благоустройство общественных мест — 18.

Чиновники администрации Новокузнецка встретились с представителями управляющих компаний и общественностью для обсуждения федеральной программы «Комфортная городская среда».

На 2018 год подано 275 заявок на ремонт дворов и 18 заявок на благоустройство парков и скверов. Для сравнения в 2017 году отремонтировали 74 двора и 3 общественных территории (в сквере имени Выпова работы скоро обещают закончить).

На это было выделено 190 миллионов из федерального бюджета, а что касается дворовых территорий, то их обустройство проходило при софинансировании собственников.

В 2018 чиновники планируют сделать не меньше. Однако пока они точно не знают, сколько денег выделят из федерального бюджета на эти цели.

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Комментарии 2
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Коля
13 0
Вы лучше про сквер Выпова напишите! Там дурдом! Они в снег льют бетон. Это же все растает по весне! А отчитаются то как красиво фигуры из белого снегА! И тропинки из льда! Придет весна, а с ней уплывет все к чертовой матери.
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Илья
5 0
АГА!!! эти ишаки тротуарную плитку на снег с песком ложат ))))
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