Развлекательному комплексу «Лагуна» придётся заплатить штраф за несоблюдение правил.

Напомним, что прошлым летом аквапарк грозились закрыть за нарушение санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности. Тогда руководство «Лагуны» оперативно устранило практически все нарушения.

Однако вывеска возле аквапарка так и не появилась, за что владельцам теперь придётся заплатить 5000 рублей.

Кроме этого, в «Лагуне» не только не было вывески с необходимой информацией (режим работы, наименованием организации), но там также и нарушали правила продажи отдельных видов товаров в наглядной и доступной форме для сведения потребителей, пояснили в Арбитражном суде Кемеровской области.

Отметим, что компания-владелец аквапарка «ТрейдЦентр» пыталась оспорить решение суда. Однако это не принесло результатов. Владельцам всё-таки придётся заплатить штраф.