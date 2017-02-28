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Новокузнецкий аквапарк оштрафовали за нарушения

Сегодня 15:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aqua.dreamtown.ua

Развлекательному комплексу «Лагуна» придётся заплатить штраф за несоблюдение правил.

Напомним, что прошлым летом аквапарк грозились закрыть за нарушение санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности. Тогда руководство «Лагуны» оперативно устранило практически все нарушения.

Однако вывеска возле аквапарка так и не появилась, за что владельцам теперь придётся заплатить 5000 рублей.

Кроме этого, в «Лагуне» не только не было вывески с необходимой информацией (режим работы, наименованием организации), но там также и нарушали правила продажи отдельных видов товаров в наглядной и доступной форме для сведения потребителей, пояснили в Арбитражном суде Кемеровской области.

Отметим, что компания-владелец аквапарка «ТрейдЦентр» пыталась оспорить решение суда. Однако это не принесло результатов. Владельцам всё-таки придётся заплатить штраф.

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