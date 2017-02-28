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«Ашан» отказывается от бесплатных пакетов

Сегодня 15:55
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Томикс

Во всех гипермаркетах сети «Ашан» больше не будет бесплатных пакетов на кассе.

Компания решила отказаться от одноразовых пластиковых пакетов в поддержку года экологии. В компании уверяют, что когда покупателю приходится платить за упаковку, он возьмёт столько, сколько ему требуется. А когда пакеты бесплатные, клиенты иногда берут больше, чем им надо.

«Ашан» уже провёл такой эксперимент в Воронеже и результатами оказался доволен, пишет Retail.ru. А в опросе от компании клиенты поддержали отказ от бесплатных пакетов в поддержку окружающей среды.

Комментарии 11
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Водитель ПАЗа
10 15
Жмоты, из за 30 коппек которые стоят пакеты удавились((((
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хрен с горы
8 3
Этим Ашан и отличался от всяких гадюшников типа Марии Ра.
Европейская сеть, не продающая мешочки по 2 рубля
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..
4 2
Когда у Солнышка были бесплатные майки, они валялись везде по дворам
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Вася
27 2
Не ну если Ашан так переживает за экологию - пускай предлагает бесплатные бумажные пакеты.....
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Житель
6 2
Не ну если Ашан так переживает за экологию - пускай предлагает бесплатные бумажные пакеты.....
Бумажные пакеты тоже вред экологии. Это и вырубка леса, и весьма загрязняющая экологию технология и производства бумаги, и ее повторная переработка.
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АС
2 0
Ашан , видимо, про биоразлагаемые пакеты не слышал....
Жопошники!!!!
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*
1 0
Бумажные пакеты тоже вред экологии. Это и вырубка леса, и весьма загрязняющая экологию технология и производства бумаги, и ее повторная переработка.
К авоськам нужно возвращаться.
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Сергей
3 2
Ашан - французская сеть супермаркетов. Это европейская тенденция - отказываться от бесплатных пластиковых упаковочных пакетов. Идея как раз в том - что вас "жаба будет душить" каждый раз покупать платные пакетики и вы однажды (кто раньше кто позже) начнете с собой таскать многоразовую сумку. Новое - это хорошо забытое старое. Достаньте с антресолей бабушкины авоськи и таскайте с собой в магазин. Главное, что у вас есть деньги на поход в магазин.
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!
1 0
Позорники, до уровня Марии - Ра опустились
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гаааа!
0 0
Бумажные пакеты тоже вред экологии. Это и вырубка леса, и весьма загрязняющая экологию технология и производства бумаги, и ее повторная переработка.
Правильно!
Леса надо беречь...
Для китайцев.
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цц
0 0
Они бы еще отказались от заворачивания сумки в мешки. Идиотизмом страдать не надоело?
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