Во всех гипермаркетах сети «Ашан» больше не будет бесплатных пакетов на кассе.

Компания решила отказаться от одноразовых пластиковых пакетов в поддержку года экологии. В компании уверяют, что когда покупателю приходится платить за упаковку, он возьмёт столько, сколько ему требуется. А когда пакеты бесплатные, клиенты иногда берут больше, чем им надо.

«Ашан» уже провёл такой эксперимент в Воронеже и результатами оказался доволен, пишет Retail.ru. А в опросе от компании клиенты поддержали отказ от бесплатных пакетов в поддержку окружающей среды.