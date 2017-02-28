Во всех гипермаркетах сети «Ашан» больше не будет бесплатных пакетов на кассе.
Компания решила отказаться от одноразовых пластиковых пакетов в поддержку года экологии. В компании уверяют, что когда покупателю приходится платить за упаковку, он возьмёт столько, сколько ему требуется. А когда пакеты бесплатные, клиенты иногда берут больше, чем им надо.
«Ашан» уже провёл такой эксперимент в Воронеже и результатами оказался доволен, пишет Retail.ru. А в опросе от компании клиенты поддержали отказ от бесплатных пакетов в поддержку окружающей среды.
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Европейская сеть, не продающая мешочки по 2 рубля
Жопошники!!!!
Леса надо беречь...
Для китайцев.