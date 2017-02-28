В Кузбассе усилят контроль за использованием газа в квартирах. Ведомства проведут профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев.
Меры приняли после произошедшей в Ижевске трагедии — тогда после взрыва газа разрушился целый подъезд, семь человек погибли, сообщили в областной администрации. Кузбасские УК и ТСЖ должны расклеить в подъездах и у касс инструкции, в которых расскажут о безопасном обращении с газом.
В регионе располагается 347 многоэтажных домов, подключенных к газу: в Кемерове, а также в Кемеровском, Промышленновском и Чебулинском районах. Если владельцы квартир заметили неисправность оборудования или почувствовали запах газа, следует позвонить по номеру 112. Кроме того, можно обращаться в Госжилинспекцию по телефону (3842) 36−93−32. Самим устанавливать или ремонтировать такое оборудование нельзя.
Ранее ВашГород.ру писал, что в области усилили работу по профилактике ДТП после двух случившихся накануне серьёзных аварий.
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