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В Новокузнецке открылся «Центр семейного досуга»

Сегодня 16:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ДК "Комсомолец"

Новый центр организовали на базе ДК «Комсомолец».

Сегодня, 14 ноября, в ДК «Комсомолец» открыли досуговый центр для детей и родителей. Теперь у каждой семьи есть возможность проводить время вместе. При этом сделать это весело и с пользой.

«У каждой семьи существуют свои традиции проведения семейного досуга. А у кого их нет, то ещё не поздно их создать», — рассказали организаторы проекта.

Досуговый центр представляет из себя универсальную площадку, на которой расположились сразу несколько видов развлечений: игровой лабиринт, аэрохоккей, бильярд, настольный теннис. Всё это теперь есть в фойе второго этажа. Центр ориентирован на детей разного возраста.

В ДК «Комсомолец» отметили, что реализовать такой социально значимый проект удалось за счёт грантовому конкурсу «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

На открытии все ребятишки и взрослые смогли насладиться игрой в сопровождении любимый мультгероев, а также опробовать площадку.

На открытии присутствовали почётные гости: директор регионального центра корпоративных отношений «Сибирь ООО Евраз-Холдинг» Елена Юрьева, начальник управления по социальному развитию территории района администрации Заводского района Денис Власенко. начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма Мария Романова.

Цены в «Центре семейного досуга» значительно ниже среднего по городу, узнать их можно в кассе ДЦ «Комсомолец» по телефону: 52−86−38.

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